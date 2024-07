Hitzewelle rollt auf Sencelles zu: Sonnenschein und hohe Temperaturen dominieren die kommende Woche! (9.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und steigende Temperaturen in Sencelles

Der Sommer in SencellesSencelles zeigt sich von seiner besten Seite: Eine Woche lang Hochdruckgebiet! Die nächsten Tage stehen ganz im Zeichen des strahlend blauen Himmels und hoher Temperaturen, die nicht nur Sonnenanbeter erfreuen werden. Vom 9. bis zum 16. Juli 2024 dürfen sich Einheimische und Urlauber auf ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien sowie auf entspannte Momente am Strand freuen.

Hitze mit Temperaturen bis zu 37 Grad erwartet

Bereits ab dem 9. Juli 2024 wird das Thermometer in Sencelles auf beachtliche 35 Grad klettern. Doch das ist erst der Anfang der Hitzewelle, die für die folgenden Tage beständig am Wetterhimmel von Sencelles herrschen wird. Bei fast unverändert klarem Himmel und nur leichtem Wind von etwa 4 km/h können sich Einwohner und Besucher auf heiße Tage mit Temperaturen von bis zu 37 Grad Celsius am 16. Juli einstellen. Genügend Flüssigkeitszufuhr und Sonnenschutz sind in dieser Zeit unerlässlich.

Minimalste Windbewegungen und niedrige Luftfeuchtigkeit

Neben den hohen Temperaturen zeichnet sich das Wetter durch einen sehr niedrigen Wind, der die Hitze kaum lindert, aus. Auch die Luftfeuchtigkeit bleibt mit Werten zwischen 17% und 30% sehr gering, was die Tage in Sencelles noch wärmer erscheinen lassen dürfte. Der Luftdruck bewegt sich im typischen Sommerniveau und die Sonne geht zwischen ca. 4:29 und 4:34 Uhr auf und begleitet die Inselbewohner bis gegen 19:15 Uhr abends.

Genießen Sie lange Sommertage unter mallorquinischer Sonne

Mit so vielen Sonnenstunden und warmen Temperaturen sind die Voraussetzungen für all jene perfekt, die ihre Zeit im Freien verbringen möchten. Ob Spaziergänge, Radtouren oder einfach das süße Nichtstun am Pool - es ist die Hochsaison für Sommerfreuden in Sencelles. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, um das sommerliche Wohlfühlklima in vollen Zügen zu genießen und die einzigartigen Abende Mallorcas zu erleben.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:44:08. +++