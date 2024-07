Perfektes Sommerwetter: Sonne satt in Sant Llorenç des Cardassar (9.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen in Sant Llorenç des Cardassar

Das Wetter in Sant Llorenç des CardassarSant Llorenç des Cardassar zeigt sich von seiner besten Seite: In den kommenden Tagen dürfen sich Einheimische und Besucher der Insel auf viel Sonnenschein und hohe Temperaturen freuen. Erfahren Sie hier, wie sich das Sommerwetter konkret entwickeln wird.

Sonnige Aussichten für den 9. Juli 2024

Am Dienstag den 9. Juli, wird der Tag mit milden 26 Grad Celsius eingeläutet. Unter einem klaren blauen Himmel können Mallorca-Liebhaber den Tag in vollen Zügen genießen, während der Wind sanft mit etwa 5 km/h weht. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 56 Prozent und der Luftdruck zeigt sich stabil bei 1017 hPa. Der Sonnenaufgang in Sant Llorenç des Cardassar wird Ihnen um 4:27 Uhr einen atemberaubenden Ausblick bieten, während die Sonne erst um 19:16 Uhr untergeht und somit einen langen, lichtdurchfluteten Tag verspricht.

Wärmere Temperaturen am 10. und 11. Juli 2024

Die folgenden Tage, der 10. und 11. Juli, erwarten Sie steigende Temperaturen von 28 bzw. 29 Grad Celsius. Der Himmel bleibt weiterhin klar, und damit perfekt für alle Outdoor-Aktivitäten und Ausflüge. Zugleich ist die Windgeschwindigkeit leicht rückläufig und sorgt für eine sanfte, erfrischende Brise. Die Luftfeuchtigkeit hält sich weiterhin um die 50 Prozent, was für ein angenehmes Klima sorgt.

Höhepunkt der Woche: 31 Grad am 12. Juli 2024

Der Donnerstag, der 12. Juli, könnte der Höhepunkt dieser sommerlichen Woche werden. Die Temperaturen klettern auf heiße 31 Grad Celsius, und dank des weiter bestehenden klaren Himmels ist an diesem Tag besonders viel Sonnencreme empfohlen. Trotz der Hitze bleibt die Luftfeuchtigkeit mit 47 Prozent im angenehmen Bereich, wodurch die hohen Temperaturen gut zu ertragen sein sollten.

Ausblick auf das Wochenende: Weiterhin ideales Urlaubswetter

Der Freitag und das darauffolgende Wochenende behalten das schöne Wetter bei. Mit 27 bis 29 Grad Celsius und einem beständig klaren Himmel finden sowohl Einheimische als auch Touristen ideale Bedingungen vor, um das Inselleben zu genießen. Die Sonnenaufgänge zwischen 4:30 und 4:32 Uhr sowie die Sonnenuntergänge ab 19:14 Uhr laden zu unvergesslichen Momenten ein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wetterprognose für Sant Llorenç des Cardassar bestes Sommerwetter verspricht, mit viel Sonnenschein und warmen, aber nicht zu heißen Temperaturen - ideal für Badefreuden, Sightseeing und entspannte Abende unter freiem Himmel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:41:04. +++