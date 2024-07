Siebentage-Wettervorhersage für Búger: Sonnenschein pur und steigende Temperaturen! (9.7.2024)

Das Wetter in Búger: Strahlender Sonnenschein sorgt für hohe Temperaturen

Die kommenden Tage in Búger versprechen sommerliche Verhältnisse, wie sie im Bilderbuch stehen. Vom 9. Juli bis zum 16. Juli 2024 erwarten uns in dieser malloquinischen Idylle klare Himmel und kontinuierlich steigende Temperaturen, die bis zur Wochenmitte Höchstwerte von 36°C erreichen werden.

Detailblick auf die Wetterentwicklung in Búğer

Beginnend mit dem Dienstag, den 9. Juli, stellt sich das Wetter auf der beliebten Baleareninsel auf viel Sonne und warme 33°C ein, wobei der Wind mit milden 4 km/h weht und die Luftfeuchtigkeit bei angenehmen 28% liegt. Die pralle Sommersonne geht um 4:28 Uhr auf und erst um 19:17 Uhr wieder unter, was uns lange und ausgedehnte Abendstunden voller Licht verspricht.

Die darauffolgenden Tage übertrumpfen diesen angenehmen Start sogar noch: Am 10. Juli steigt das Thermometer leicht auf 34°C an, während sich der Himmel weiterhin von seiner klarsten Seite zeigt. Der Wind hält sich mit 3 km/h zurück und der Luftdruck stabilisiert sich auf beneidenswerte 1018 hPa.

Am Mittwoch und Donnerstag, den 11. und 12. Juli, ziehen die Temperaturen sogar auf 36°C an – perfekt für alle Sonnenanbeter und Strandgänger. Dabei bleibt der Wind weiterhin sanft und die relative Luftfeuchtigkeit sinkt auf angenehme 23% am Donnerstag, was die Hitze etwas erträglicher macht.

Der 13. Juli bringt eine leichte Abkühlung auf 30°C, begleitet von einer höheren Luftfeuchtigkeit von 48%. Doch dieser kleine Rückgang ist nur von kurzer Dauer, denn zum Beginn des Wochenendes, am 14. Juli, erfreut uns Búger erneut mit 33°C und makellosem Himmel.

Das Highlight der Woche ist der 15. Juli strong>, an dem die Temperatur nochmals einen Sprung macht und auf angenehme 35°C ansteigt, während die Luftfeuchtigkeit auf 25% schrumpft und der Wind mit nur 2 km/h kaum zu spüren ist.

Die Woche klingt am 16. Juli ebenfalls mit ungetrübtem Sonnenschein und 33°C aus, wobei der Wind auf 4 km/h zunimmt und die Luftfeuchtigkeit sich bei 35% einpendelt.

Fazit: Perfektes Sommerwetter in Búger

In Búger blüht uns eine Woche voll sonnenverwöhntem Wetter, das zu allen möglichen Freiluftaktivitäten einlädt. Ob Sie die Zeit am Strand genießen, die malloquinische Natur erkunden oder sich einfach beim Flanieren durch die Gassen Búgers entspannen – das Wetter ist auf Ihrer Seite!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:24:16. +++