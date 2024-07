Sineu auf Mallorca: Sonnige Aussichten und warme Sommertage – Die Wetterprognose vom 09. bis 16. Juli 2024 (9.7.2024)

Strahlende Sonne und Hochsommer-Temperaturen in Sineu

Die Bewohner und Besucher von Sineu können sich auf eine Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Wärme freuen. Hier ist die Wettervorhersage für die kommende Woche, beginnend mit dem 9. Juli 2024. Genießen Sie lange, warme Tage, wie geschaffen für jegliche Aktivitäten im Freien oder einfach nur zum Entspannen in der malerischen Umgebung Sineus.

Warmes Wetter und sanfte Brisen vom 09. bis 16. Juli 2024

Am Dienstag, den 9. Juli, zeigt sich der Himmel klar mit einer Höchsttemperatur von 33°C. Ein leichter Wind mit 5 km/h verspricht, die Wärme erträglich zu machen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 25%, was für ein angenehmes Klima sorgt.

Mit dem 10. Juli hält die Wärme unvermindert an und steigt sogar auf 34°C bei abermals klarer Sicht. Der Wind bleibt mit 3 km/h sanft, während die Luftfeuchtigkeit leicht auf 29% ansteigt.

Der Donnerstag, 11. Juli, wird mit 36°C noch heißer und erneut dürfen wir uns auf einen wolkenlosen Himmel einstellen. Der leichte Wind von 4 km/h und eine relative Feuchtigkeit von 23% tragen zu einem perfekten Sommerfeeling bei.

Am Freitag bleibt das Wetter freundlich mit 36°C und klarem Himmel. Der Wind frischt auf 6 km/h auf, während ein leichter Abfall des Luftdrucks auf 1012 hPa bemerkbar ist.

Der Samstag bringt dann eine kleine Abkühlung auf 31°C und erlaubt eine kleine Verschnaufpause vom anhaltenden Hoch. Der Himmel bleibt klar bei einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 40% und einem leichten Wind von 4 km/h.

Für Sonntag, den 14. Juli, ist wieder Sommerwärme mit 34°C und klarem Himmel vorhergesagt. Eine sanfte Brise mit 2 km/h wird für etwas Frische sorgen.

Die neue Woche startet mit idealen Sommerbedingungen. Am Montag, den 15. Juli, erreichen wir wieder die 36°C-Marke. Mit klarem Himmel, angenehmer Luftfeuchtigkeit von 21% und einem leichten Wind ist dieser Tag wie gemacht für Aktivitäten im Freien.

Der Trend setzt sich fort und am Dienstag, den 16. Juli, erwarten uns weitere 34°C bei strahlendem Sonnenschein, gefolgt von einer sanften, kühlenden Brise von 4 km/h. Ein perfekter Tag, um die Schönheit Sineus zu genießen.

Gemeinsam den Sommer genießen in Sineu

Verbringen Sie die Abende beim Schlendern durch die malerischen Straßen oder genießen Sie lokale Köstlichkeiten in einem der viele charmanten Restaurants. Mit Sonnenaufgangszeiten um kurz nach 4:30 Uhr und Sonnenuntergängen kurz vor 19:20 Uhr bieten sich Ihnen jeden Tag mehr als 14 Stunden Sonnenlicht, um das Beste aus Ihrem Tag in Sineu zu machen. Diese Woche ist ein wahrer Segen für alle Sonnenanbeter und diejenigen, die das mediterrane Sommerklima in vollen Zügen genießen möchten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:45:13. +++