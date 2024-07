Sonne pur: Perfektes Sommerwetter in Campanet – Die 7-Tage-Wetterprognose (9.7.2024)

Strahlender Sonnenschein erwartet Sie in Campanet

Die nächsten sieben Tage in Campanet stehen ganz im Zeichen des Sommerglücks. Mit klarem Himmel und anhaltendem Sonnenschein dürfen sich Einheimische und Besucher auf ideale Bedingungen für sämtliche Outdoor-Aktivitäten freuen.

Tägliche Wetterentwicklung in Campanet

Dienstag, 9. Juli 2024: Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite mit einer Höchsttemperatur von 32°C, begleitet von einer leichten Brise mit 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 30%, sodass es sich nachmittags hervorragend am Strand oder im Café unter freiem Himmel aushalten lässt.

Mittwoch, 10. Juli 2024: Die Quecksilbersäule klettert auf 33°C. Bei einer Luftfeuchtigkeit von 35% und einem sanften Wind von 3 km/h steht einem ausgedehnten Bummel durch Campanets Gassen nichts im Wege.

Donnerstag bis Samstag (11. bis 13. Juli 2024): Die Temperaturen erreichen Spitzenwerte von 35°C. Mit einer Windgeschwindigkeit von 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von rund 30-49% bieten sich diese Tage ideal für den Besuch lokaler Sehenswürdigkeiten oder einen Ausflug in die Natur an.

Sonntag, 14. Juli 2022, bis Montag, 16. Juli 2024: Abschließend sind weiterhin heiße Tage mit Temperaturen um die 33°C bis 34°C zu erwarten. Leichte Windbewegungen von 2-4 km/h sorgen für die nötige Erfrischung, und die Luftfeuchtigkeit pendelt sich wohltuend zwischen 27% und 37% ein.

Genießen Sie die langen Sommertage in Campanet

Die Sonne küsst die Insel Mallorca und schenkt uns in Campanet Sonnenaufgänge zum Träumen bereits um ca. 4:30 Uhr. Bis nach 19 Uhr können Sie das Abendrot genießen, bevor sich der Tag mit Sonnenuntergängen etwas nach 19:15 Uhr dem Ende neigt.

Ausblick für die kommenden Tage

Die bevorstehende Zeit verspricht, die perfekte Kulisse für unvergessliche Sommererlebnisse zu bieten. Ob Sie nun Wassersport betreiben, die Insel per Fahrrad erkunden oder in einem der charmanten Cafés das Treiben beobachten möchten – das Wetter in Campanet spielt mit! Auch sind keine wetterbedingten Unterbrechungen für geplante Veranstaltungen zu befürchten.

Wettertechnische Idealbedingungen für Ihren Mallorca-Urlaub

Legen Sie Ihre Sorgen beiseite und tauchen Sie ein in das einzigartige Ambiente von Campanet. Die 7-Tage-Wettervorhersage belegt eindrucksvoll: Die Sonne wird Ihr stetiger Begleiter sein!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:25:49. +++