Sonne satt in Maria de la Salut: Hochsommerliche Prognose für die nächsten 7 Tage (9.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen in Maria de la Salut

Die kommende Woche in Maria de la Salut verspricht wahre Hochsommergefühle. Mit klares Himmel und einem großzügigen Maß an Sonnenschein können sich Einwohner und Besucher auf herrlich warme Tage freuen. Unser Wetterbericht liefert die neuesten Updates zu Temperatur, Wind und weiteren wichtigen Faktoren.

Wetterübersicht für Maria de la Salut (09.07.2024 - 16.07.2024)

Das aktuelle Wetter in Maria de la Salut zeichnet sich durch beständig klaren Himmel aus. Die Temperaturen klettern in dieser Woche auf beachtlich sommerliche Werte: am 11. und 12. Juli werden Höhepunkte von bis zu 36°C erwartet. Die geringste Luftfeuchtigkeit von lediglich 21 Prozent, die in diesem Zeitraum prognostiziert wird, lässt uns die Hitze womöglich etwas weniger intensiv spüren.

Sonnige Aussichten für die Woche

Mit solch verlässlichem Sommerwetter bietet Maria de la Salut ideale Bedingungen für diverse Outdoor-Aktivitäten. Ob am Strand, bei einer Wanderung oder einem gemütlichen Stadtbummel, das Wetter stellt eine hervorragende Gelegenheit dar, die Vielfalt der Insel Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:36:09. +++