Sonnenschein Pur: 7-Tage Wettervorhersage für Selva, Mallorca - Sommerhoch in der dritten Juliwoche (9.7.2024)

Die Sommerfreuden von Selva: Eine Woche voller Sonnenschein

Die malerische Inselgemeinde Selva auf Mallorca verwandelt sich in der dritten Juliwoche in ein sonnenverwöhntes Paradies, mit Temperaturen, die uns freundlich zum Outdoor-Lifestyle einladen. Unsere aktuelle 7-Tage Wettervorhersage zeigt, dass die Temperaturen konstant über der 30-Grad-Marke bleiben, was Strandgänger und Sonnenanbeter begeistern wird. Diese Zeit ist der Traum aller Mallorca-Urlauber, da eine ununterbrochene Serie von klarem, blauem Himmel über Selva herrscht. Lassen Sie uns ins Detail gehen und herausfinden, was das Wetter in Selva für jede der nächsten sieben Tage bereithält.

Dienstag, 9. Juli 2024: Beginn einer strahlenden Woche

Mit einer Temperaturen von 33°C und einem fast regungslosen Wind von nur 3 km/h ist der Dienstag ein perfekter Auftakt für eine außergewöhnlich warme Woche. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei angenehmen 23%, und der Luftdruck ist mit 1016 hPa stabil. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang umrahmen diesen malerischen Tag, sie finden um 4:28 Uhr und 19:18 Uhr statt.

Mittwoch, 10. Juli 2024: Fortsetzung der Hitzewelle

Am Mittwoch werden die Einwohner und Besucher von Selva mit 34°C in den Tag starten. Für Mallorca ist diese Temperatur zwar nicht ungewöhnlich, sie fordert die Menschen jedoch auf, Sonnencreme und ausreichend Flüssigkeit nicht zu vergessen. Der Himmel bleibt wolkenlos und die Luftfeuchtigkeit beeinträchtigt unseren Komfort kaum, da sie auf 30% angestiegen ist. Der Wind bleibt sanft bei 2 km/h.

Donnerstag, 11. Juli 2024 bis Samstag, 13. Juli 2024: Höhepunkt des Sommerglanzes

Von Donnerstag bis Samstag erhöhen sich die Temperaturen leicht, mit Spitzenwerten um 36°C. Diese Tage versprechen klares Wetter, und trotz der erwarteten Hitze bleibt die Luft trocken, mit Feuchtigkeitswerten von 21% bis 39%. Luftdruckvariationen fallen gering aus, was auf wann anhaltende Wetterlage hinweist. Der Wind ist weiterhin mild. Beste Voraussetzungen also, um Selvas atemberaubende Landschaft und die urigen Dörfer in all ihrer Schönheit zu erkunden.

Sonntag, 14. Juli 2024 und Montag, 15. Juli 2024: Beständig schönes Wetter zum Wochenbeginn

Die gute Nachricht bleibt bestehen: Auch zum Start in die neue Woche setzt sich das beständig schöne Wetter fort. Die Temperatur wird am Sonntag leicht auf 34°C zurückgehen, nur um am Montag wieder auf 36°C zu klettern. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck bleiben innerhalb angenehmer Bereiche, was bedeutet, dass Ihr Aufenthalt in Selva von harmonischem Wetter begleitet sein wird.

Kurz gesagt, dies ist der ideale Zeitpunkt, um alles zu genießen, was Selva und die umliegenden Gebiete zu bieten haben. Ob beim Wandern, Sonnenbaden oder der Teilnahme an lokalen Festivitäten, das Wetter wird Ihnen in dieser Woche sicher nicht im Wege stehen.

