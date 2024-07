Sonnenschein pur: Die Wetteraussichten für Manacor (09.07.24 - 16.07.24)

Das Manacor-Wetter: Eine Woche voller Sonne erwartet Sie

Die kommende Woche verspricht in Manacor nahezu perfektes Sommerwetter. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen können sich Einheimische und Besucher auf viele Sonnenstunden und ideale Bedingungen für sämtliche Freiluftaktivitäten einstellen.

Aktuelle Wettervorhersage vom 09.07.2024 bis 16.07.2024

Beginnend am Dienstag, dem 9. Juli 2024, erwacht ManacorManacor unter einem klaren Himmel. Die Temperaturen klettern auf sommerliche 28°C. Eine leichte Brise mit 5 km/h weht dazu und lässt die Luft trotz der Wärme angenehm erscheinen. Die Luftfeuchtigkeit steht bei 46%, und der Luftdruck misst 1016 hPa.

Am Mittwoch hält die sommerliche Wärme unvermindert an, und das Thermometer steigt weiter auf 30°C. Mit ungetrübtem Sonnenschein und einem identischen Wind- und Feuchtigkeitsverhältnis steht einem Strandtag oder einem Ausflug in die Natur absolut nichts im Weg.

Die Woche setzt ihren sonnigen Trend fort, und am Donnerstag, den 11. Juli, wird die 30-Grad-Marke überschritten, es werden 31°C erreicht. Auch hier sorgt weiterhin klarer Himmel für ideale Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien.

Bis zum Wochenende bleiben die Tage sonnig und heiß mit Höchsttemperaturen um 32°C. Eine Serviette worth a paper-handed beach, a Kuhlgetränk notwendig sein wird.

Blick auf das bevorstehende Wochenende

Das Wochenende beginnt am Samstag, den 14. Juli 2024, einem Tag, der leicht bewölkt ist - eine angenehme Abwechslung zur Hitze der Woche, mit Temperaturen die bei angenehmen 31°C liegen. Die Luftfeuchtigkeit fällt auf erquickende 41%, was die Wohlfühltemperatur steigen lässt.

Abschließend sorgt ein weiterer sonniger Tag am Sonntag, 16. Juli 2024, für einen perfekten Wochenabschluss mit einer konstanten Temperatur von 31°C und klarer Sicht unter Manacors Azurhimmel.

Kurzzeit-Prognose Manacor

Mit der Aussicht auf standhaft blauen Himmel und keine Gewitterwolken in Sicht, können Urlauber und Insulaner gleichermaßen ihre Pläne für die kommende Woche in vollen Zügen genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:35:06. +++