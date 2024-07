Sonnige Aussichten: Alaró auf Mallorca genießt eine Woche puren Sonnenscheins (9.7.2024)

Wetterbericht: Anhaltend klare Himmel über Alaró

Die kommende Woche verspricht in Alaró auf Mallorca eine perfekte Sommeridylle zu werden. Mit ununterbrochenem Sonnenschein und angenehm widrigen Bedingungen können Einheimische und Besucher gleichermaßen die Schönheit der Baleareninsel in vollen Zügen genießen.

Höchsttemperaturen und beständiger Sonnenschein in Alaró

Von heute, dem 9. Juli 2024, bis zum 16. Juli ist in Alaró dauerhaft beständiges Wetter mit klarem Himmel vorhergesagt. Täglich erstrahlt die Sonne ohne eine Wolke am Horizont und beschert uns Höchsttemperaturen, die durchweg bei über 30°C liegen, wobei das Thermometer am 16. Juli sogar auf 36°C klettert.

Sanfte Brisen und niedrige Luftfeuchtigkeit

Die Temperaturen werden durch sanfte Windbewegungen von nur 3 bis 4 km/h unterstrichen, was für eine willkommene Erfrischung in der warmen Mittelmeerregelung der Insel sorgt. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich auf einem niedrigen bis moderaten Niveau zwischen 16% und 32%, wodurch das hohe Thermometer angenehm verschleiert wird.

Sonnenaufgang und -untergang: Längere Tageslichtstunden

Mit der Sommersaison in voller Blüte erleben wir in Alaró langanhaltende Tage, die uns zu vielen Aktivitäten im Freien einladen. Der Sonnenaufgang begrüßt uns bereits gegen 4:30 Uhr morgens und erst gegen 19:17 Uhr nächtens verabschiedet sich die Sonne und bietet somit reichlich Zeit, Mallorcas Natur zu erkunden.

Ein perfektes Urlaubswetter für Strand- und Naturgenüsse

Wer seinen Urlaub in Alaró plant, kann sich auf eine perfekt ungetrübte Woche einstellen, in der die Sonne das Zepter übernimmt. Ob entspannte Stunden am Strand, ausgedehnte Wanderungen oder kulturelle Entdeckungen in der Stadt – das Wetter spielt in allen Belangen mit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:20:27. +++