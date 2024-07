Sonnige Aussichten für Calvià: Eine Woche voller Klarheit und angenehmer Temperaturen (9.7.2024)

Das perfekte Sommerwetter: Eine klare Woche in Calvià

Mit einem eindeutigen klaren Himmel über Calvià ist diese Woche in puncto Wetter kaum zu überbieten. Idyllische Sommertage sind genau das, worauf sich Einheimische und Urlauber auf Mallorca gleichermaßen freuen können. Wir werfen einen Blick auf die Wetterprognose für Calvià für die kommende Woche vom 9. Juli 2024 bis zum 16. Juli 2024.

Ununterbrochener Sonnenschein über Calvià

Die Wetterdaten versprechen durchgängig herrliches Sommerwetter mit einem klaren Himmel. Beginnend am Dienstag, dem 9. Juli 2024, grüßen uns Temperaturen von angenehmen 27 °C. Eine leichte Brise mit einer Windgeschwindigkeit von nur 3 km/h wird für eine erfrischende Zirkulation sorgen, ideal für alle Aktivitäten im Freien.

Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge: Zeiten des Tageslichts in Calvià

Betreten Sie den Tanz der Elemente mit dem täglichen Schauspiel von Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Das morgendliche Licht erwacht in Calvià am 9. Juli um 4:30 Uhr und gibt den Tag frei für alles, was das Herz begehrt. Und wenn der Tag dem Ende zu geht, können Sie den Sonnenuntergang um 19:19 Uhr in all seiner Pracht beobachten.

Stabiles Wetter und milde Nächte

Die Abende bringen eine angenehme Kulisse für stimmungsvolle Abende im Freien. Mit Temperaturen, die konstant bei ca. 27-30 °C während der Nacht zugeneigt sind, bleibt es entsprechend warm, sodass ein leichtes Sommerkleid oder ein Hemd vollkommen ausreichend sind.

Bleibende Trockenheit sorgt dafür, dass Ihre Pläne nicht durch unerwünschten Regen durchkreuzt werden. Perfekt für lange Nächte unter den Sternen oder gemütliche Essen im Freien.

Wochenendgestaltung in Calvià: Ideal für alle Unternehmungen

Zum Wochenende am 14. und 15. Juli hält das Wetter weiterhin seiner Linie treu. Klares Wetter bei Tagestemperaturen von 29 bzw. 28 °C. Wie perfekt für Veranstaltungen im Freien, Strandtage oder eine Erkundung der malerischen Umgebung von Calvià.

Ein idealer Woche für Urlaub und Freizeitaktivitäten

Wenn Sie Ihren Urlaub in Calvià geplant haben oder vorhaben, einige Freizeitaktivitäten zu genießen, dann könnte das Wetter nicht einladender sein. Die konstant klaren Himmel bedeuten ununterbrochen Sonnenschein und ideale Bedingungen für alles, was Sie vorhaben. Vergessen Sie nicht, Sonnenschutz zu tragen und sich während der Mittagsstunden im Schatten aufzuhalten, um die Sonne sicher zu genießen.

Genießen Sie eine Woche perfekter Sommer in Calvià, und lassen Sie sich von diesem pittoresken Ort auf Mallorca begeistern!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:25:23. +++