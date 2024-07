Sonniges Hochsommerwetter in Llucmajor: Ihre 7-Tage-Prognose (9.7.2024)

Strahlend Blue Himmel über Llucmajor: Eine Woche voller Sonnenschein

Die perfekte Sommeridylle scheint sich in Llucmajor, einem der malerischen Orte Mallorcas, einzustellen. Höchste Zeit, die sonnigen Tage zu planen und das Freiluftleben in vollen Zügen zu genießen. Was gibt es Schöneres, als bei strahlendem Sonnenschein durch die Straßen von Llucmajor zu bummeln oder eine erholsame Zeit an den wunderschönen Küstenabschnitten zu verbringen?

Wetteraussichten für Llucmajor: Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Beginnen wir mit einem Blick auf die generelle Wetterlage. Tag für Tag begrüßt uns ein ungetrübter Himmel und lädt dazu ein, das Haus zu verlassen und das Leben im Freien zu genießen. Temperaturen, die konstant bei rund 29°C liegen und Spitzen bis zu 32°C erreichen, fühlen sich nach echtem Hochsommer an. Mit einer Windgeschwindigkeit von nur 5 bis 6 km/h bleibt es angenehm, und die warme Brise trägt höchstens dazu bei, die Stimmung noch weiter zu heben.

Geringe Luftfeuchtigkeit und stabiler Barometerdruck

Die erwartete Luftfeuchtigkeit bewegt sich mit Durchschnittswerten zwischen 45% und 57% in sehr komfortablen Bereichen und sogar an den heißesten Tagen, dem 16. Juli mit vorhergesagten 32 Grad und dem 14. Juli, sollte es nicht zu drückend werden. Der Barometerdruck zeigt stabile Werte zwischen 1009 und 1018 hPa an, ein Zeichen für das Ausbleiben von Stürmen oder großen Wetterumschwüngen.

Die Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Llucmajor

Frühaufsteher werden belohnt mit den ersten Sonnenstrahlen um etwa 4:30 Uhr morgens. Ein spektakulärer Anblick, den man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Lassen Sie den Tag daraufhin in Ruhe angehen, bevor Sie sich den vielfältigen Aktivitäten wie schwimmen, wandern oder einfach nur das süße Nichtstun hingeben. Der Sonnenuntergang, der sich langsam von 19:17 Uhr auf 19:14 Uhr verschiebt, liefert den malerischen Schlussakkord zu perfekten Sommertagen.

Tägliche Wetterdetails für die kommende Woche in Llucmajor

Schließen Sie die Sonnencreme, Wasserflasche und Sonnenbrille ein - die kommende Woche in Llucmajor verspricht, heiß und trocken zu werden. Planen Sie Ihre Aktivitäten im Freien und genießen Sie das herrliche Sommerwetter auf Mallorca!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:34:08. +++