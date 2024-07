Sonniges Hochsommerwetter in Santa Eugènia: Heiße Aussichten für die nächste Woche (9.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und hohe Temperaturen in Santa Eugènia

Die Sommerzeit auf Mallorca präsentiert sich von ihrer besten Seite: In Santa Eugènia erleben Einheimische wie Touristen eine wahre Hitzeperiode. Die Wettervorhersage verspricht über die nächsten sieben Tage hinweg klaren Himmel und Temperaturen, die durchgehend im hohen 30er Bereich liegen, was für reichlich Sonnenstunden und ideale Bedingungen für sämtliche Urlaubsaktivitäten sorgt.

Wettertrend für Santa Eugènia vom 9. bis 16. Juli 2024

Die anstehende Woche startet mit stabilen 34 Grad Celsius. Am 11. und 12. Juli ziehen die Temperaturen sogar leicht auf 35 Grad an, und die Sonne zeigt keine Zurückhaltung. Eine milde Brise soll für etwas Erfrischung sorgen, doch mit einer Humidität von unter 30 Prozent empfiehlt es sich, viel zu trinken und den Schatten gelegentlich aufzusuchen. Der Luftdruck bleibt beständig um die 1015 hPa, was auf eine ununterbrochene Schönwetterlage schließen lässt.

Der Sonnenaufgang gleitet in dieser Woche jeden Tag über Santa Eugènia ins Licht, beginnend um 4:29 Uhr morgens, und entlässt die Insel erst gegen 19:17 Uhr abends in kühlere Abendstunden. Besonders hervorzuheben ist der 16. Juli 2024, der mit stolzen 37 Grad den Höhepunkt der Hitzewelle darstellen dürfte. Die Windgeschwindigkeiten bleiben indes konstant bei leichten 4 km/h.

Wer also Freude am Mittelmeer hat oder einfach nur das mallorquinische Sommerklima genießen möchte, der findet in der kommenden Woche ideale Bedingungen vor.

Tipps für heiße Tage in Santa Eugènia

Aufgrund des sonnenreichen Wetters empfehlen wir leichte Kleidung, ausreichenden Sonnenschutz und regelmäßige Wasseraufnahme, um den Körper bei diesen Temperaturen kühl und hydriert zu halten. Für Abkühlung sorgen die frühen Morgen- oder späten Abendstunden, wenn die Temperatur ein angenehmeres Niveau erreicht.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:41:33. +++