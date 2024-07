Sonniges Hochsommerwetter in Santa Maria del Camí: 7-Tage-Trend mit klarer Himmel und erholsamer Brise (9.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und milde Brisen – Hochsommer auf Mallorca

In Santa Maria del Camí erwartet die Einwohner und Besucher ein traumhafter Hochsommer. Laut der neuesten Wettervorhersage werden in der kommenden Woche durchgängig klare Himmel und Temperaturen über 30 Grad Celsius herrschen, ein idealer Zeitraum, um die malerische Gemeinde und ihre Umgebung in vollen Zügen zu genießen.

Heiße Sommertage und angenehme Abendbrisen

Beginnend mit dem 9. Juli 2024 erlebt Santa Maria del Camí heiße Tage bei Temperaturen, die konstant bei 33 Grad Celsius liegen. Die frische Luft am sehr frühen Morgen und die milde Brise mit einer Windgeschwindigkeit von ungefähr 4 km/h bieten eine Willkommene Erleichterung. Die niedrige Luftfeuchtigkeit von 29% und der Luftdruck von 1016 hPa weisen auf kristallklare Sicht und angenehmes Atmen trotz der Hitze hin.

Am 10. Juli fällt die Temperatur leicht auf 32 Grad, die Feuchtigkeit steigt etwas auf 41%, was immer noch für mediterrane Verhältnisse sorgt, die viele als sehr angenehm empfinden. Die Vorhersage für den 11. und 12. Juli bleibt beständig mit mäßigen Winden und Temperaturen, die um die 33 bis 34 Grad Celsius pendeln.

Der 13. Juli zeigt eine ähnliche Tendenz mit einer maximalen Temperatur von 34 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 32%. Dieser Trend setzt sich mit kleinen Schwankungen in Luftfeuchtigkeit und Temperatur bis zum 15. Juli fort. Jeder Tag begrüßt uns mit Sonnenaufgang kurz nach halb fünf morgens und verabschiedet sich mit einem Sonnenuntergang kurz nach sieben Uhr abends.

Höhepunkt der Woche: Heiße Temperaturen und niedrige Luftfeuchtigkeit

Den Höhepunkt der Woche markiert der 16. Juli, an welchem die Quecksilbersäule auf 36 Grad ansteigt. Der Wind frischt etwas auf und bei einer extrem niedrigen Luftfeuchtigkeit von nur 19% wird es einen trockenheißen Sommertag geben. Ein idealer Moment für Aktivitäten im Trockenen oder zum Genießen der warmen Sommernächte.

Wetteraussicht für Santa Maria del Camí: Garant für perfekte Urlaubstage

Das Wetter in Santa Maria del Camí präsentiert sich als perfekte Grundlage für alle Sommeraktivitäten. Ob Sightseeing in der Gemeinde, Entspannen in den Cafés oder eine Tour durch die umliegenden Weinberge – die Konditionen könnten kaum besser sein. Vor allem für Urlauber, die eine Auszeit vom kühleren Klima in ihren Heimatländern suchen, bietet Mallorca mit dieser Wetterlage ideale Bedingungen.

Und denken Sie daran: ausreichend Flüssigkeit und Sonnenschutz sind bei dieser Hitze unerlässlich, um einen gesunden und angenehmen Aufenthalt zu gewährleisten. Santa Maria del Camí freut sich auf Sie mit Sonne pur und beschwingter Leichtigkeit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:42:36. +++