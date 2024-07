Sonniges Wetter in Puigpunyent: Die Wetteraussichten für die kommende Woche (09.07.2024 bis 16.07.2024)

Wettervorhersage für Puigpunyent

Mit reichlich Sonnenschein und angenehmen Temperaturen erwartet die Gemeinde Puigpunyent auf Mallorca eine Woche voller klarer Himmel und idealer Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Die Wetterprognose verspricht herrliches Sommerwetter mit durchgängigem Sonnenschein, perfekt für den Besuch der atemberaubenden Landschaften der Region.

Dienstag, 9. Juli 2024

Die Woche beginnt in Puigpunyent mit einem klaren Himmel und einer maximalen Temperatur von 25℃. Mit einem schwachen Wind von nur 2 km/h und einer relativen Feuchtigkeit von 55% bietet der Dienstag ideale Bedingungen für einen Tag am Strand oder eine Wanderung in der näheren Umgebung. Der Sonnenaufgang erwartet die Einheimischen und Besucher um 4:30 Uhr und der Tag klingt mit einem Sonnenuntergang um 19:19 Uhr aus.

Mittwoch, 10. Juli 2024 und die folgenden Tage

Auch der Mittwoch bleibt mit 25℃ heiter und ungetrübt. Der Wind bleibt weiterhin sanft bei 3 km/h. Eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit von 66% und ein leichter Anstieg des Luftdrucks auf 1019 hPa sind zu erwarten. Sonnenauf- und -untergang erfolgen nahezu identisch zum Vortag. Diese angenehmen Bedingungen setzen sich über die Woche fort, mit Temperaturen, die sukzessive auf bis zu 28℃ am 16. Juli 2024 ansteigen. Kein Tropfen Regen trübt die Aussichten, und die Windverhältnisse bleiben mit 1 bis 3 km/h äußerst schwach.

Perfektes Wetter für Freizeitaktivitäten

Ob Spaziergänge in der Natur, Radtouren oder entspannte Momente in einem der Straßencafés von Puigpunyent, das Wetter in der nächsten Woche lädt ein, das Freizeitangebot in vollen Zügen zu genießen. Mit einem UV-Index, der in diesen Tagen tipptopp für Aktivitäten im Freien ist, sollten Sie jedoch nicht vergessen, einen ausreichenden Sonnenschutz zu tragen, um die sonnigen Tage ohne Risiko zu erleben.

Ausblick auf das Wochenende

Das Wochenende verspricht bei klarem Himmel und Temperaturen von 26℃ am Samstag und einem kleinen Sprung auf sommerliche 28℃ am Sonntag weiterhin beste Bedingungen für jegliche Art von Unternehmungen. Der Wind weht leicht, und die Luftfeuchtigkeit bleibt moderat. Somit steht einem entspannten Wochenende in Puigpunyent nichts im Wege.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:40:01. +++