Sonniges Wetter in Sóller: Hochsommerliche Tage erwarten Mallorca (9.7.2024)

Perfekte Bedingungen für Urlauber: Sonnenschein Pur in Sóller

Der Sommer in Sóller zeigt sich von seiner besten Seite. In der malerischen Stadt im Nordwesten Mallorcas dürfen sich Einheimische und Urlauber auf eine Woche voller Sunshine und blauem Himmel freuen. Ein idealer Zeitpunkt, um die zahlreichen Outdoor-Aktivitäten zu genießen und die warmen mediterranen Abende auszukosten.

Die Wetteraussichten für Sóller vom 09.07.2024 bis 16.07.2024

Die kommenden Tage versprechen in Sóller hochsommerliche Temperaturen und beständiges Wetter. Beginnend mit dem 9. Juli 2024, landen die Temperaturen bei angenehmen 31°C, ideal für einen Sprung ins azurblaue Meer oder einen entspannten Tag am Strand. Mit einer Windgeschwindigkeit von gerade einmal 2 km/h wird das Meer ruhig sein – ein Traum für Segler und Stand-Up Paddler. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 39% und der Luftdruck bei 1016 hPa. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang malen spektakuläre Farben in den Himmel um 4:29 Uhr bzw. 19:19 Uhr.

Am 10. Juli und 11. Juli 2024 bleibt das Thermometer konstant bei 31°C bzw. 32°C. Diese Tage werden begleitet von einem klarblauen Himmel, was die Möglichkeit für diverse Freizeitaktivitäten bietet, wie Wandern in der Serra de Tramuntana oder Entspannen in einem der charmanten Cafés im Stadtzentrum von Sóller. Natur und Stadtleben können Sie so in vollen Zügen genießen.

Ein besonderer Höhepunkt ist der 12. Juli 2024, an diesem Tag klettert das Quecksilber auf bis zu 34°C. Die Hitze wird durch eine leichte Brise gemildert und die niedrige Luftfeuchtigkeit von 36% macht selbst die heißesten Stunden des Tages erträglich. Der Luftdruck sinkt zwar auf 1012 hPa, jedoch sind weiter keine Unwetter zu erwarten.

Die Temperaturen pendeln sich in den darauffolgenden Tagen zwischen 32°C und 34°C ein, mit einer konstanten Windgeschwindigkeit und angenehmer Luftfeuchtigkeit, was Freunden des Sommers perfekte Tage zusichert. Bis zum 16. Juli beherrscht ein sternenklarer Himmel die Szenerie und die Abende laden zum Verweilen unter dem Sternenzelt ein.

Tipps für einen perfekten Sommer in Sóller

Nutzen Sie die idealen Wetterbedingungen für ausgiebige Erkundungstouren oder um die malerischen Strände Mallorcas zu erleben. Denken Sie dabei stets an ausreichenden Sonnenschutz, denn die UV-Strahlung ist in diesen Tagen besonders intensiv.

Die SóllerSóller-Region lebt von ihrem charmanten Flair und dem reichen kulturellen Angebot. Nutzen Sie daher die lauen Abende für Veranstaltungen im Freien oder genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten der lokalen Gastronomie.

Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Woche in Sóller bei bestem Sommerwetter!

