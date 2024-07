Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Das erwartet Sie in Palma (9.7.2024)

Sorgenfreie Sonnentage: Das Wetter in Palma vom 9. bis 16. Juli 2024

Ein wahres Sommermärchen wartet auf Einheimische und Urlauber gleichermaßen, wenn sie in der kommenden Woche die pittoresken Straßen Palmas durchschreiten oder die goldenen Strände Mallorcas genießen. Mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen lädt das Wetter auf der Baleareninsel zu vielfältigen Aktivitäten unter freiem Himmel ein.

Die kommenden Tage im sonnigen Glanz

Der 9. Juli 2024 begrüßt uns mit einem atemberaubenden Temperaturhoch von 30°C und einem kaum spürbaren Wind von 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit beläuft sich auf heitere 42% und der Luftdruck zeigt einen stabilen Wert von 1016 hPa an. Während der Sonnenaufgang um 4:30 Uhr für eine frühe Helligkeit sorgt, können Sie den Tag bis zum Sonnenuntergang um 19:18 Uhr vollends auskosten.

Ähnlich hervorragende Bedingungen finden sich auch am 10. und 11. Juli, mit Maximaltemperaturen von 29 bzw. 30 Grad Celsius, unter einem von der Sonne dominierten Firmament. Das idyllische Wetter wird ergänzt durch eine sanfte Brise, die sämtliche Aktivitäten am Strand oder in der Stadt zu einem Genuss macht.

Perfekt für Outdoor-Aktivitäten: Hochdruck beherrscht das Klima

Vom 12. bis 16. Juli präsentiert sich das Wetter von seiner Schokoladenseite: Donne und Dämmerung, umrahmt von klarblauem Himmel, signalisieren Tage voller Luftigkeit und Licht. Die Quecksilbersäule klettert weiterhin mühelos auf über 30°C, wobei der 13. Juli mit 32 Grad Celsius ein besonderes Highlight darstellt. Durchgehend leichte Winde verhindern, dass die Sommerwärme als drückend empfunden wird.

Den krönenden Abschluss der Woche bildet der 16. Juli mit einem beeindruckenden Temperatursprung auf 33°C. Nebst der triumphalen Sonne ist vor allem die geringe Luftfeuchtigkeit von 31% bemerkenswert, was für ein angenehm trockenes Klima sorgt.

Fazit: Ein Hoch auf das Wetter in Palma

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns eine Woche bevorsteht, die zum Verweilen unter freiem Himmel geradezu einlädt. Planen Sie also gerne Ihre Freizeitaktivitäten und Ausflüge für die gesamte Woche - das Wetter spielt sicherlich mit. Nehmen Sie reichlich Sonnencreme mit, und genießen Sie das malerische Wetter in Palma.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:37:50. +++