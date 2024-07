Strahlendes Sommerwetter in Alcúdia: Die Wetterprognose vom 9. bis 16. Juli 2024 (9.7.2024)

Sonnenanbeter aufgepasst: Alcúdia verspricht puren Sonnengenuss

Die kommende Woche in Alcúdia steht ganz im Zeichen des perfekten Sommerwetters. Mit klarblauem Himmel und Sonnenschein pur können Einheimische wie Touristen die Schönheit Mallorcas in vollen Zügen genießen. Unsere detaillierte Wetterprognose von Dienstag, dem 9. Juli, bis Dienstag, dem 16. Juli 2024, lässt keine Wünsche offen.

Hochsommerliche Temperaturen und wenig Wind

Bereits am Dienstag, dem 9. Juli, erwartet uns ein ungetrübter Tag mit einer Temperatur von 28°C und einem leichten Wind von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 51%, was für die meisten als sehr angenehm empfunden wird. Auch der atmosphärische Druck zeigt sich von seiner stabilen Seite und erreicht einen Wert von 1016 hPa. Der Tag beginnt früh um 4:27 Uhr mit einem herrlichen Sonnenaufgang und endet erst um 19:17 Uhr, wenn die Sonne im Mittelmeer versinkt.

Beständigkeit des strahlenden Wetters

Die klare Wetterlage zieht sich konstant durch die gesamte Woche. Der Mittwoch und Donnerstag präsentieren sich ebenfalls mit hohen Temperaturen von 28°C und 31°C und besonders niedriger Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit und der Luftdruck bleiben auf einem ähnlichen Niveau, somit erwartet uns ein weiterer idealer Tag zum Baden oder für diverse Outdoor-Aktivitäten.

Temperaturhöhepunkt und ideales Strandwetter

Am Freitag, dem 12. Juli, erreicht das Thermometer seinen Höhepunkt mit satten 32°C. Der Wind bleibt sanft, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf erfrischende 43% herab. Der atmosphärische Druck zeigt allerdings mit 1011 hPa eine leichte Veränderung, die jedoch kaum spürbar sein wird.

Leichte Abkühlung zum Wochenende

Das Wochenende kündigt sich mit einer angenehmen Abkühlung auf 26°C für den Samstag an, was wohl die perfekte Gelegenheit für ausgedehnte Wanderungen oder Fahrradtouren bietet. Ab Sonntag erholen sich die Werte wieder und pendeln sich mit 28°C bis 31°C im idealen Sommerbereich ein. Die Winde bleiben weiterhin sanft und die Luftfeuchtigkeit steigt leicht an.

Konstantes sonniges Wetterprodukt

Zusammenfassend zeigt sich das Wetter in Alcúdia von seiner besten Seite: Die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt wohl während der gesamten Woche verschwindend gering. Ideal für alle, die ihre Ferien in Mallorca planen oder einfach das mediterrane Flair genießen möchten. Bereiten Sie sich auf warme Nächte vor, denn die Temperaturen sinken selten unter 20 Grad.

Sonnenuntergänge als tägliche Highlights

Die Sonnenuntergänge in Alcúdia sind spektakulär und ein Muss für jeden Besucher. Der späteste Sonnenuntergang dieser Woche wird für 19:17 Uhr vorhergesagt, was ausreichend Zeit für Strandspaziergänge und romantische Abendessen im Freien lässt.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:20:59. +++