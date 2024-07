Strahlendes Sommerwetter in Escorca: Sonnenschein Pur und milde Brisen (9.7.2024)

Der Perfekte Sommer in Escorca: Wetteraussichten für die Woche vom 9. bis 16. Juli 2024

Escorca begrüßt seine Einwohner und Besucher mit einem perfekten Sommerwetter. Die kommenden Tage versprechen durchgängig klaren Himmel und angenehme Temperaturen. Hier finden Sie detaillierte Informationen zu den Wetterbedingungen in Escorca für die kommende Woche. Lassen Sie sich von den sonnigen Aussichten verführen und genießen Sie die warmen Tage in dieser wunderschönen Region Mallorcas.

Sommerliche Temperaturen und reichlich Sonnenschein

Dienstag, 9. Juli 2024: Die Woche beginnt mit einem strahlend blauen Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von 29 °C. Ein leichter Wind sorgt für eine erfrischende Brise bei einer milden Luftfeuchtigkeit von 31%. Genießen Sie die lange Abenddämmerung mit einem Sonnenuntergang erst um 19:18 Uhr.

Mittwoch, 10. Juli 2024: Die Quecksilbersäule steigt leicht auf 30 °C. Perfekte Bedingungen für Ausflüge ans Meer oder in die Wälder rund um Escorca. Die Luftfeuchtigkeit hält sich mit 39% im angenehmen Bereich, während der Luftdruck stabil bleibt. Der Wind zeigt sich von seiner milden Seite.

Donnerstag, 11. Juli 2024: Mit 31 °C und klarer Sicht können Sie sich auf einen weiteren strahlenden Tag einstellen. Der Wind weht sanft durch die Straßen von Escorca und sorgt für eine angenehme, warme Luftbewegung.

Freitag, 12. Juli 2024: Das Thermometer klettert weiter auf eine Höchsttemperatur von 32 °C. Die Luftfeuchtigkeit sinkt erneut auf 31%, was die hohen Temperaturen angenehm erscheinen lässt. Trotz des leicht erhöhten Windes stellt sich eine kleine Abkühlung mit der Meeresbrise ein.

Angenehme Windbedingungen und optimales Freizeitwetter

Samstag, 13. Juli 2024: Mit einem kleinen Rückgang auf 29 °C bleibt das Wetter weiterhin stabil und angenehm. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 46%, was die Nacht vielleicht etwas wärmer machen könnte. Die Winde sind ruhig und lassen die Abendstunden angenehm ausklingen.

Sonntag, 14. Juli 2024: Die neue Woche läutet der Sonntag mit gleichbleibendem Hoch von 30 °C ein. Die Luft ist trocken, die Brise mild. Genießen Sie die langen Abende bei einem Spaziergang am Meer oder in einem der vielen gemütlichen Restaurants von Escorca.

Montag, 15. Juli 2024: Das Wetter zeigt sich weiterhin von seiner besten Seite mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen 31 °C. Die Luftfeuchtigkeit und der Wind halten sich im niedrigen Bereich, was den Tag perfekt macht, um die vielen Attraktionen von Escorca zu erkunden.

Aussichten für den Rest der Woche

Zum Abschluss der Woche, am Dienstag, 16. Juli 2024, bleibt das Wetter in Escorca wunderbar konstant. Mit einer Tageshöchsttemperatur von 31 °C, niedriger Luftfeuchtigkeit und etwas frischerem Wind können Sie nochmal alle Aspekte des sommerlichen Klimas in vollen Zügen genießen, bevor sich die nächsten Wetteränderungen ankündigen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:29:04. +++