Wetter in Sant Joan auf Mallorca: Sonnig und sommerlich heiß (09.07.2024 bis 16.07.2024)

Wettervorhersage: Eine Woche voller Sonnenschein erwartet Sant Joan

Während der kommenden Tage wird die Gemeinde Sant Joan auf Mallorca von sonnigem Sommerwetter verwöhnt. Mit Tagestemperaturen, die sich im hochsommerlichen Bereich bewegen, steht uns eine Hitzeperiode bevor, die sowohl Insulaner als auch Urlauber zum Baden und Sonnen einlädt.

Hochdruckeinfluss und klare Himmel über Sant Joan

Die Region kann sich auf eine Phase mit überwiegend klarem Himmel einstellen. Am Dienstag, dem 9. Juli, trägt der Ort Gastgeber für ein paar vereinzelte Wolken bei maximal 29 Grad Celsius. Gleichbleibende Windbedingungen von etwa 5 km/h begleiten die leicht bewölkten Verhältnisse.

Vom 10. Juli an zeigt sich der Himmel in Sant Joan nahezu ungetrübt. Die Sonne dominiert die Wetterlage mit durchgehend klaren Bedingungen und lässt das Quecksilber auf bis zu 31 Grad am Mittwoch und sogar 33 Grad am Donnerstag steigen. In dieser Zeit eignet sich das sonnenverwöhnte Mallorca perfekt für alle erdenklichen Outdoor-Aktivitäten.

Leichter Temperaturrückgang untermalt von Wolken

Zum Wochenende hin kündigt sich ein leichter Rückgang der Lufttemperaturen an. Der Freitag, der 13. Juli lässt vereinzelte Wolken am Himmel erscheinen, doch das Thermometer registriert immer noch heiße 29 Grad.

Der darauffolgende Samstag läutet das Wochenende mit ungetrübter Sicht und einer maximalen Temperatur von 31 Grad ein, eine ideale Gelegenheit für Besuche an Mallorcas malerischen Stränden oder eine entspannte Bergwanderung.

Sommerliche Höchstwerte und trockene Bedingungen

Stellvertretend für den Hochsommer erreicht Sant Joan am Sonntag, dem 15. Juli den Höhepunkt mit 34 Grad bei wolkenlosem Himmel. Dieser Tag wird die trockensten klimatischen Bedingungen aufweisen, begleitet von einer relativen Luftfeuchtigkeit von nur 27 Prozent.

Die darauf folgende Woche beginnt mit einem Fortbestand des klares Himmels und angenehmen 31 Grad am Montag, zusammen mit einer sehr verträglichen Windgeschwindigkeit von 4 km/h. Perfektes Wetter, um die Vielfältigkeit Sant Joans, von den ruhigen Dörfern bis zu den belebten Märkten, in vollem Umfang zu genießen.

Sonnenuntergänge und -aufgänge: Lange Abende zu genießen

Die Sonne begrüßt die Bewohner und Besucher Sant Joans in dieser Woche bereits kurz nach 4:30 Uhr und verwöhnt sie bis nahezu 19:30 Uhr mit Tageslicht. Die langen Sommerabende bieten sowohl Raum für ausgedehnte Unternehmungen als auch entspannte Momente, während der Sonnenuntergang hinter dem Horizont verschwindet.

