Wetter Santanyí: Sonnenschein und milde Brise - Prognose für die Woche vom 09.07. bis 16.07.2024

Strahlender Sonnenschein erwartet Santanyí in der Woche vom 09.07. bis 16.07.2024

Die kommende Woche in Santanyí, gelegen in der malerischen Region Mallorcas, verspricht strahlenden Sonnenschein und angenehm warme Temperaturen, ideal für alle Urlauber und Einheimische, die das mediterrane Klima genießen möchten.

Beginnend mit Dienstag, dem 9. Juli 2024, erlebt Santanyí einen klaren Himmel bei Temperaturen von angenehmen 27°C. Eine milde Brise mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h bietet eine willkommene Abkühlung.

Mit einem Start in den Tag bei Sonnenaufgang um 4:28 Uhr und einem ausgedehnten Sonnenuntergang um 19:16 Uhr können Einwohner und Besucher den Tag in vollen Zügen genießen.

Sonnige Aussichten haltensich in Santanyí

Die sonnige Stimmung bleibt konstant mit weiteren Prognosen bestehend aus klarem Himmel für Mittwoch, den 10. Juli, und dies bei Temperaturen, die ein hochsommerliches 28°C erreichen. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 59% in einem angenehmen Bereich und der Wind weht unverändert sanft.

Das gleiche Wetter wird für Donnerstag, den 11. Juli, und Freitag, den 12. Juli erwartet, mit leicht steigender Luftfeuchtigkeit, was die Abende angenehm warm und ideal für abendliche Aktivitäten im Freien machen könnte.

Leichte Wolkendecke als Abwechslung

Am Samstag, den 14. Juli 2024, bereichert eine leichte Wolkenstreuung die Szenerie, bringt aber keine bedeutenden Änderungen mit sich. Die Temperaturen klettern weiter auf 29°C, während die Winde weiterhin leicht bläsig bleiben.

Zum Abschluss der Woche, am 15. und 16. Juli, ermöglicht der klare Himmel weiterhin ausgezeichnete Bedingungen für jegliche Urlaubsaktivitäten, sei es eine Wanderung durch die Natur oder einfach entspanntes Sunbathing am Strand. Mit dem niedrigsten Stand der Luftfeuchtigkeit der Woche am 16. Juli ist eine signifikant erhöhte Komfortabilität zu erwarten.

Wetter Santanyí - Zusammenfassung der Woche

Die Santanyí-WettervorhersageSantanyí zeigt deutlich, dass es eine ideale Woche ist, um die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten, die Mallorca zu bieten hat, in vollen Zügen auszukosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:43:12. +++