Wetteraussichten für Santa Margalida, Mallorca: Eine Woche Sonnenschein erwartet (9.7.2024)

Strahlender Sonnenschein in Santa Margalida: Ihre Wettervorhersage vom 9. bis 16. Juli 2024

Die Bewohner und Besucher von Santa Margalida können sich in der Woche vom 9. bis 16. Juli auf einen wahren Sommertraum einstellen. Mit einer durchgängigen Sonnenscheindauer und hohen Temperaturen steht einer entspannten Zeit am Strand oder bei diversen Outdoor-Aktivitäten nichts im Wege.

Wetterentwicklung im Detail: Klare Himmel über Santa Margalida

Beginnend mit dem 9. Juli erleben Anwohner und Touristen in Santa Margalida herrliches Sommerwetter. Blauer Himmel und kaum eine Wolke in Sicht - die perfekte Einladung, um das vielfältige Freizeitangebot der Region in vollsten Zügen zu genießen. Am Mittwoch, dem 10. Juli, setzt sich das ideale Wetter fort, Temperaturen um die 30°C und ein leichter Wind bieten perfekte Bedingungen für eine Abkühlung im türkisfarbenen Meer.

Der 11. Juli hebt die Temperaturen gar auf bis zu 34°C, mit einer weiterhin niedrigen Luftfeuchtigkeit, was den Aufenthalt im Freien außerordentlich angenehm macht. Auch der folgende Tag verspricht mit 35°C und klarer Sicht das ideale Sommerwetter, welches die Insel Mallorca zu einem so beliebten Urlaubsziel macht.

Am 13. Juli zeigt das Thermometer eine kleine Abkühlung auf 28°C an, doch die Sonne bleibt den Gästen und Residenten von Santa Margalida treu. Der leichte Anstieg der Luftfeuchtigkeit mag für eine willkommene Frische sorgen.

Das letzte Wochenende dieser Wetterprognosen blitzt mit weiterhin heiteren Aussichten. Sowohl Samstag als auch Sonntag versprechen mit 30°C beziehungsweise 33°C warme und vergnügte Tage unter der mallorquinischen Sonne.

Ein Blick voraus: Wetterprognose bis Mitte Juli

Der Qualitätstrend im Wetter für Santa Margalida hält ohne Unterbrechung an. Zum Beginn der neuen Woche, am 16. Juli, lockt die Insel erneut mit 30 Grad und einer sanften Meeresbrise, ideal für lange Spaziergänge am Strand oder entspannte Stunden in einem der vielen Cafés.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten versprechen lange, ausgedehnte Tage, die perfekt sind, um die Schönheit und Gastfreundschaft Mallorcas zu erkunden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 9.7.2024, 01:42:02. +++