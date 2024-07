Wetterbericht Petra: Sonnige Aussichten mit klarem Himmel vom 09.07.24 bis 16.07.24

Strahlender Sonnenschein und milde Sommerbrisen: Petra's Wetterprognose

Mit hochsommerlichen Temperaturen und einer klaren Himmelssituation kündigt sich in Petra auf der malerischen Insel Mallorca eine Wetterlage an, welche Sonnenanbeter und Urlauber begeistern dürfte. Die folgende Wochenvorschau gibt allen Interessierten detaillierte Einblicke in die bevorstehenden sonnigen Tage.

Wettervorhersage für Petra für die Woche vom 09.07. bis 16.07.2024

Das Wetter in Petra präsentiert sich in der kommenden Woche von seiner besten Seite. Hier finden Sie einen Überblick über die täglichen Temperaturen und Wetterbedingungen:

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten runden das sommerliche Bild gebührend ab: Die Sonne erwacht gegen 2:43 Uhr und verabschiedet sich um etwa 16:40 Uhr, was lange und genussvolle Tage verspricht.

Fazit: Die perfekte Woche für Sommeraktivitäten in Petra

Auf Basis der Wetterdaten lässt sich unschwer feststellen, dass Petra in der bevorstehenden Woche ideal für jedwede Aktivitäten unter freiem Himmel ist. Egal ob Strandbesuche, Wanderungen oder einfach nur gemütliches Entspannen in einem der vielen Cafés - das Wetter spielt mit!

