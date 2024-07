Strahlender Sonnenschein und heiße Temperaturen in Búger

Wetter BúgerBúger: Es ist ein wahrer Hochsommer, der die Herzen der Sonnenanbeter in Búger höher schlagen lässt. Mit prognostizierten Spitzenwerten von um die 37 Grad Celsius erwartet die Einheimischen und Touristen eine Hitzeperiode, die zum Genießen einlädt. Wir werfen einen Blick auf das heiße Wetter, das in den kommenden Tagen in Mallorca vorherrschen wird.

Heute: Strahlender Sonnenschein und Hitze

Die hohen Temperaturen erreichen heute in Búger beeindruckende 34 Grad Celsius bei klarem Himmel. Ein leichter Wind mit nur 3 km/h kommt auf, doch die Hitze wird wohl eher im Vordergrund stehen. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 35% fühlt sich das Wetter verhältnismäßig angenehm an und der Luftdruck liegt bei rund 1017 hPa. Sonnenauf- und -untergang sorgen für lange, helle Tage, die perfekt sind, um das vielfältige Freizeitangebot in und um Búumer typo, which should be corrected to 'Búger'ger zu genießen.

Kommende Tage: Bleiben Sie bei diesen Hitzewellen hydriert!

Am Donnerstag, dem 11. Juli, und Freitag, dem 12. Juli, setzt sich dieses Wetter nahtlos fort. Mit Höchsttemperaturen von 37 bzw. 32 Grad Celsius und einem leichten Wind wird es keinen Einbruch des sommerlichen Wetters geben. Besonders der Donnerstag könnte mit nur 25% Luftfeuchtigkeit eine Herausforderung für den Körper darstellen – denken Sie daran, ausreichend Wasser zu trinken!

Wochenmitte: Eine kurze Abkühlung in Sicht

Ab Samstag, den 13. Juli, werden die Temperaturen leicht abfallen und es stellt sich eine gemischte Wolkendecke ein, was für eine kleine, willkommene Abkühlung auf etwa 27 Grad Celsius sorgen dürfte. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten um die 7 km/h und moderater Luftfeuchtigkeit bleibt das Wetter angeneh

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.7.2024, 01:25:59. +++