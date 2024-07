7-Tage-Wettertrend für Costitx, Mallorca: Sonnige Aussichten und Sommerhitze (10.7.2024)

Die aktuelle Wetterlage in Costitx – eine Prognose bis Mitte Juli

Mit einer strahlenden Prognose für die nächsten Tage, blicken wir auf eine Periode voller Sommersonne und angenehm warmer Tage über Costitx auf der malerischen Insel Mallorca. Bewohner und Besucher können sich auf eine Woche mit klarem Himmel und einer deutlichen Sommerhitze einstellen.

Das Wetter in Costitx von Mittwoch bis Mittwoch

Am Mittwoch, den 10. Juli 2024, beehrt Costitx ein klarer Himmel mit Tageshöchsttemperaturen von erwärmenden 35°C. Nicht nur die Sonne zeigt sich von ihrer besten Seite, auch der Wind hält sich mit lediglich 3 km/h dezent zurück. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 28% und einem Luftdruck von 1017 hPa sind Sonnenhüte und Sonnencreme unverzichtbare Begleiter geworden.

Der Donnerstag trumpft mit einer noch heißeren Note auf, bei sengenden 38°C unter einem ungetrübten Himmel. Geringfügig stärkere Winde von bis zu 5 km/h können dabei kaum für Abkühlung sorgen. Ein extremes Trockenheitsgefühl aufgrund der 18%igen Luftfeuchtigkeit wird auch durch den beharrlich hohen Luftdruck bei 1016 hPa begleitet.

Der Freitag scheint einen kleinen Rückgang zu markieren, ändert jedoch kaum etwas an der sonnigen Grundsituation. 34°C und eine mäßige Brise bei 6 km/h, neben einer Luftfeuchtigkeit von 30% und einem leicht sinkenden Luftdruck, zeichnen diesen Tag aus.

Wochenendwetter in Costitx: Ideale Bedingungen für Freizeitaktivitäten

Für das Wochenende zeichnet sich ein marginale Abkühlung ab. Mit 29°C und einer leicht erhöhten Bewölkung am Samstag, scheint dies der perfekte Tag zu sein, um die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten Mallorcas zu erkunden, bevor die Quecksilbersäule am Sonntag wieder klettert.

Der Sonntag winkt mit ein paar vereinzelten Wolken und angenehmen 33°C – ideal für Ausflüge an die nahen Strände oder zum Verweilen in den beschaulichen Cafés von Costitx. Einem gemächlichen Start in die neue Woche steht mit weiterhin klarem Himmel und 35°C nichts im Wege.

Insgesamt behält die Woche ihren stabilen, sonnigen Charakter bei, wobei die Tagestemperaturen von 29°C bis hin zu heißen 38°C reichen. Die Nächte in Costitx versprechen ebenso warm zu sein, perfekt für angenehme Abendveranstaltungen oder einem entspannten Spaziergang unter dem Sternenhimmel.

UV-Index, Sonnenaufgang und -untergang – Wichtige Infos für Sonnenanbeter

Ein nicht zu unterschätzender UV-Index begleitet diese Sommertage, daher ist ein bewusster Sonnenschutz ratsam. Der frühe Sonnenaufgang um 4:29 Uhr und ein später Sonnenuntergang um 19:17 Uhr bieten den idealen Rahmen für lange und erfüllte Sommertage.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass uns eine großartige Woche in Costitx bevorsteht, geprägt von viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen, die den Aufenthalt auf Mallorca zu einem wahren Vergnügen machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.7.2024, 01:31:31. +++