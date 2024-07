Santanyí Wettervorhersage: Sonnige Aussichten und milde Brise vom 10.7.2024 bis 17.7.2024 (10.7.2024)

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen in Santanyí

Sie planen Ihren Aufenthalt in Santanyí auf der wunderschönen Insel Mallorca und möchten wissen, welche Wetterbedingungen Sie in der kommenden Woche vom 10. Juli 2024 bis zum 17. Juli 2024 erwarten? Wir haben für Sie alle Informationen rund um das Wetter zusammengestellt, damit Sie Ihre Aktivitäten perfekt planen können.

Genießen Sie die klaren Sommerhimmel über Santanyí

Das Wetter besteht in der nächsten Woche aus beständigem sonnigen Himmel und warmen, aber angenehmen Temperaturen. Wir starten mit 27°C am 10. Juli, sehen einen kleinen Anstieg auf 28°C und 29°C in den darauffolgenden Tagen und pendeln uns gegen Ende der Woche wieder bei charakteristischen 27°C ein.

Die Nächte versprechen ebenso angenehme Verhältnisse für erholsamen Schlaf, während die Tage ideal sind für jegliche Art von Freizeitaktivitäten, sei es am Meer oder an Land.

Leichte Brise und geringe Luftfeuchtigkeit für optimalen Komfort

Mit einer leichten Brise von 5 bis 8 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit, die sich im Bereich von 52% bis 62% bewegt, verspricht Santanyí ideale Bedingungen für lange Spaziergänge, entspannte Radtouren oder einfach nur, um die malerische Landschaft zu genießen.

Aufgang und Untergang der Sonne – Ihre Tagesplanung leicht gemacht

Die Sonne begrüßt Sie in Santanyí schon früh am Morgen, mit Sonnenaufgängen ab 4:29 Uhr und bietet Ihnen damit lange, lichterfüllte Tage bis zum Sonnenuntergang um etwa 19:13 Uhr – perfekt, um das Beste aus Ihren Sommerabenden herauszuholen.

Kurzer Ausblick auf die einzelnen Tage

Zusammengefasst versprechen die kommenden Tage in Santanyí ideales Sommertempo mit viel Sonnenschein und milden nächtlichen Temperaturen, die Ihren Urlaub oder Aufenthalt in Santanyí zu einem wahrhaft angenehmen Erlebnis machen werden. Vergessen Sie nicht, ausreichenden Sonnenschutz zu genießen, da wir den ganzen Tag über hohe UV-Strahlung erwarten. Mit diesen Bedingungen im Hinterkopf können Sie die folgenden Tage in Mallorcas herrlicher Natur vollends genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.7.2024, 01:48:51. +++