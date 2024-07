Sommerliches Wetter in Llucmajor – Die Prognose für die kommende Woche (10.7.2024)

Wettervorhersage Llucmajor: Sonnenschein und milde Brisen vom 10. Juli bis 17. Juli 2024

Die Sonne hält Einzug in Llucmajor, denn die bevorstehende Woche verspricht strahlendes Sommerwetter in dieser malerischen Ecke Mallorcas. Ein klarer Himmel dominiert den Großteil der Tage, und die Temperaturen schwingen sich auf Werte, die perfekt für sämtliche Aktivitäten im Freien geeignet sind.

Sonniges Wetter und angenehme Brisen – Ein perfektes Ensemble

Mit einem strahlend blauen Himmel werden die Einwohner und Besucher Llucmajors in die neue Woche starten: Am Mittwoch, den 10. Juli 2024, zeigt das Thermometer eine angenehme Temperatur von 28°C an, untermauert von einem sanften Wind mit 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um 56%, während die Druckverhältnisse mit 1018 hPa stabil sind. Der Tag beginnt bereits früh um 4:30 Uhr mit einer farbenfrohen Morgenröte und klingt um 19:17 Uhr mit einer malerischen Abenddämmerung aus.

Der darauffolgende Donnerstag setzt noch einen drauf und ermöglicht mit 30°C und einem ebenso schwachen Wind von 6 km/h ideale Bedingungen für einen Strandtag oder eine ausgedehnte Wanderung durch die Natur. Die Luftfeuchtigkeit sinkt leicht auf 50%, und der Luftdruck liegt bei angenehmen 1017 hPa.

Das Wochenende nähert sich mit einer kleinen Abkühlung, doch das Wetter in Llucmajor bleibt klar und wunderbar sonnig. Vom 12. bis 17. Juli pendeln sich die Tagestemperaturen zwischen 28° und 31°C ein, während die Windgeschwindigkeiten zwischen 6 und 9 km/h liegen. Die Luftfeuchtigkeit schwankt moderat, und auch der Luftdruck verspricht mit Werten um die 1012 bis 1017 hPa beständiges Wetter.

Anhaltend schöne Wetterbedingungen – Ein Segen für Outdoor-Aktivitäten

Ob für Ausflüge in die umliegende Natur, ausgelassene Stunden am Strand oder einfach eine entspannte Zeit im Café – die Wetterprognose für Llucmajor ist durchweg positiv. Dabei ist auch eine gute UV-Schutzmaßnahme nicht zu vergessen, denn die Sonne wird sich reichlich zeigen und entsprechend vorsorgen ist wichtig.

Die kommenden Tage in Llucmajor bieten somit ideale Bedingungen, um den Alltag hinter sich zu lassen und die mannigfaltige Schönheit Mallorcas unter freiem Himmel zu genießen. Es ist die perfekte Zeit, die vielfältigen Freizeitangebote der Region zu erkunden oder einfach die Seele in der mediterranen Atmosphäre baumeln zu lassen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.7.2024, 01:37:37. +++