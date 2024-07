Sonnige Aussichten für Estellencs: Eine Woche voller Klarheit und Wärme (10.7.2024)

Idyllisches Sommerwetter auf Mallorca: Estellencs genießt Sonnenschein und milde Brisen

In den kommenden sieben Tagen können sich Einwohner und Besucher von Estellencs auf ideale Sommerbedingungen mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen einstellen. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage für den malerischen Ort an Mallorcas Westküste.

Wetteraussichten vom 10. Juli bis zur Mitte des Monats

Ein strahlender Start in die Woche: Am Mittwoch, dem 10. Juli 2024, werden wir mit einem klaren Himmel und einer Höchsttemperatur von 26°C verwöhnt. Eine sanfte Brise mit nur 4 km/h verspricht einen angenehmen Tag unter der Inselsonne. In der Nacht liegt die Luftfeuchtigkeit bei 70%, also perfekt für laue Sommerabende im Freien.

Weiterhin klare Sicht am Donnerstag, dem 11. Juli, wobei das Thermometer das angenehme Niveau beibehält und auf 27°C klettert. Das milde Windchen weht weiterhin leicht mit 3 km/h. Eine ideale Gelegenheit, die wunderschöne Natur rund um Estellencs zu erkunden oder einfach am Strand zu entspannen.

Am Freitag, dem 12. Juli, erwartet uns gleichbleibend schönes Wetter mit einer weiterhin hohen Temperatur von 27°C und ein etwas frischerer Windzug von 7 km/h. Der Himmel bleibt ungetrübt und lässt die Sonnenstrahlen ungehindert auf die malerischen Strände und Steinwege von Estellencs scheinen.

Ein leichter Wolkenschleier ab Mitte der Woche

Am Samstag, dem 13. Juli, ziehen einige Wolken auf, jedoch bleibt es weitestgehend heiter mit einer Höchsttemperatur von 27°C und einer angenehm niedrigen Luftfeuchtigkeit von 62% – optimal für jegliche Outdoor-Aktivitäten.

Der Sonntag bricht an mit wenigen Wolken am Himmel und einer Maximum-Temperatur von 26°C. Der leicht zurückgehende Wind mit 3 km/h und die Luftfeuchtigkeit von 71% deuten auf einen weiteren tagelang anhaltenden Sonnengenuss hin.

Zum Beginn der neuen Woche setzt sich das herrliche Wetter fort. Der Montag und Dienstag, 15. und 16. Juli, versprechen weiteren strahlenden Sonnenschein mit einer konstanten Wärme von 27°C. Die Luftfeuchtigkeit bleibt auf einem angenehmen Niveau, was das Wohlbefinden weiter fördert.

Höhepunkt der Woche: Der 17. Juli 2024

Der Höhepunkt der Wetterwoche wird am Mittwoch, dem 17. Juli erreicht. Hier steigt das Quecksilber auf 28°C bei nahezu perfekten Bedingungen für alle Strandgänger und Sonnenanbeter: Ein kaum spürbarer Wind von 2 km/h und eine erfrischende Luftfeuchtigkeit.

Mit Sonnenaufgang um etwa 4:36 Uhr und Sonnenuntergang gegen 19:15 Uhr ist jede Menge Zeit für ausgedehnte Unternehmungen in der Natur oder am Meer.

Genießen Sie diese fantastische Woche voller Sonnenschein und sammeln Sie unvergessliche Sommermomente in der malerischen Landschaft von Estellencs auf Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.7.2024, 01:33:48. +++