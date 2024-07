Sonnige Aussichten für Felanitx: Das Wetter vom 10. Juli bis 17. Juli 2024 (10.7.2024)

Das perfekte Sommerwetter in Felanitx

Die kommende Woche verspricht in Felanitx sachlich perfekte Bedingungen für Sommeraktivitäten. Mit durchgehend klarer Himmel und anhaltenden Temperaturen um die 30 Grad Celsius kündigt sich eine Wärmeperiode auf Mallorca an, die besonders Liebhaber von Sonne und Strand entzücken wird.

Wochenübersicht des Felanitxer Sommers

Am Mittwoch, dem 10. Juli 2024, dürfen sich Einheimische und Touristen auf sonniges Wetter mit einer Temperatur von 30°C und einem sanften Wind von 6 km/h einstellen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 47% und der Luftdruck bei 1018 hPa. Sonnenauf- und untergang umrahmen den Tag zwischen 4:29 und 19:16 Uhr.

Donnerstag und Freitag stehen ihrem Vorgänger in Sachen Sonne und Temperatur kaum nach: Es bleibt klar bei 31°C am Donnerstag und ansteigenden 32°C am Freitag, Windverhältnisse sowie Luftfeuchtigkeit und -druck bleiben im ähnlichen Bereich.

Es folgt ein leicht trüber Samstag mit einigen Wolken am Himmel und milderen 28°C, doch diese kleine Unterbrechung des Sonnenscheins verschwindet schnell und macht bald wieder Platz für reine Himmelsbläue und Temperaturen von 30°C, die bis zum Dienstag anhalten.

Tipps für Touristen und Einheimische

In Anbetracht der stabilen Wetterbedingungen ist es eine großartige Zeit, um die zahlreichen Freizeitangebote von Felanitx zu nutzen. Ob Sie am Strand entspannen, sportlichen Aktivitäten nachgehen oder die Natur erkunden möchten – das Wetter spielt mit!

Mit der Kombination aus klarem Himmel und sommerlichen Temperaturen bietet Felanitx ideale Voraussetzungen für Urlaubserinnerungen oder einfach eine angenehme Alltagsgestaltung.

