Sonniges Hochsommerwetter in Campanet: Die Prognose für die kommende Woche (10.7.2024)

Wetteraussichten für Campanet – Eine Woche voller Sonnenschein

Das idyllische Campanet auf Mallorca wird in den nächsten sieben Tagen von strahlendem Sonnenschein verwöhnt. Hier erhalten Sie einen umfassenden Wetterbericht für Campanet, der von sonnig klar bis leicht bewölkt reicht, perfekt für alle Aktivitäten im Freien.

Wetterlage und Temperaturprognose

Beginnen wird der Hochsommer in Campanet mit einem strahlend klaren Himmel am 10. Juli 2024, der die Quecksilbersäule auf beeindruckende 33°C steigen lässt. Diese hitzige Periode setzt sich auch am 11. Juli 2024 mit einem Temperaturenhoch von 36°C und klarem Himmel fort. Mit einer sanften Brise von 3 bis 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 38% bzw. 28% sind diese beiden Tage die Glanzpunkte der Woche.

Milde Winde und himmlische Aussichten

Am 12. Juli 2024 erleben wir eine minimale Abkühlung auf angenehme 31°C – ideal für einen Ausflug in die Natur oder in die malerischen Ortschaften Mallorcas. Bei einem leichten Luftzug von 6 km/h pragt weiterhin ein klarer Himmel den Tagesablauf. Mit einem Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 46% und einem leichten Druckfall auf 1013 hPa signalisiert das Wetter eine mögliche Veränderung.

Die Wetteränderung manifestiert sich in leichtem Wolkenspiel am 13. Juli 2024, doch die Temperaturen bleiben mit 27°C in einem sehr angenehmen Bereich, und die Windgeschwindigkeit hält sich konstant bei 6 km/h.

Ein Blick auf das Wochenende

Zum Ende der Arbeitswoche am 14. Juli 2024, dem französischen Nationalfeiertag, laden ein paar vorbeiziehende Wolken und 31°C zum Feiern ein. Das darauffolgende Wochenende begrüßt uns erneut mit klarer Sicht: 34°C am 15. Juli und 32°C am 16. Juli 2024, begleitet von milder Brise. Der 17. Juli 2024 schließt die Woche mit bezaubernden 31°C ab, und die Winde mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h sorgen für einen sanften Ausklang.

Das Erwachen in Campanet wird an jedem dieser Tage durch einen frühen Sonnenaufgang gekennzeichnet sein – zwischen 4:29 Uhr und 4:34 Uhr – und die Abende erstrecken sich mit Sonnenuntergängen von 19:14 Uhr bis 19:17 Uhr.

Eine Woche voller sonniger Tage steht bevor, und wir hoffen, dass Sie die Gelegenheit haben werden, das großartige Wetter in Campanet in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.7.2024, 01:28:56. +++