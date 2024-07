Sonniges Hochsommerwetter in Llubí: Die nächsten 7 Tage bringen klare Himmel und hohe Temperaturen (10.7.2024)

Aktuelle Wetterprognose für Llubí auf Mallorca

Die malerische Gemeinde Llubí im Herzen von Mallorca erwartet eine Woche voller Sonnenschein und sommerlicher Hitze. Mit einer Durchschnittstemperatur hoch in den 30ern, steht den Einheimischen und Besuchern eine perfekte Zeit für alle Outdoor-Aktivitäten bevor.

Wetterentwicklung auf Mallorca: Hochsommer in Llubí

Den Auftakt macht der 10. Juli 2024 mit strahlendem Sonnenschein und einer Hochtemperatur von 35°C. Eine leichte Brise von 3 km/h und eine angenehme Luftfeuchtigkeit von 30% machen den Aufenthalt im Freien besonders angenehm.

Klimatische Höchstleistungen am 11. Juli

Der folgende Tag setzt noch einen drauf und präsentiert sich extrem heiß: Der 11. Juli 2024 erreicht auf dem Thermometer Spitzenwerte von 38°C, begleitet von einem klarblauen Himmel und einer leichten Windgeschwindigkeit von 5 km/h.

Gemäßigte Bedingungen zur Wochenmitte

Ab dem 12. Juli erleben wir einen kleinen Temperaturrückgang auf 33°C, gefolgt von 28°C am 13. Juli mit vereinzelten Wolken am Himmel. Diese Tage bieten eine ideale Gelegenheit, die Insel ohne die sengende Hitze der letzten Tage zu genießen.

Rückkehr zum perfekten Sommerwetter

Nicht lange währt die Abkühlung, denn schon zum Wochenende steigen die Temperaturen wieder. Der 14. Juli mit einigen wenigen Wolken und der 15. Juli mit klarem Himmel versprechen ein ausgezeichnetes Wetter zum Baden und Sonnenbaden mit Temperaturen um 35°C.

Langfristige Wetteraussichten für Llubí

Im weiteren Verlauf bleibt das Wetter in Llubí freundlich mit klarem Himmel und Temperaturen um die 34°C am 16. Juli und leicht abfallend auf 33°C am 17. Juli. Die Sonne wird von einem leichten Wind begleitet, was für angenehme Abkühlung sorgt, während die Luftfeuchtigkeit kontinuierlich ansteigt.

Die perfekte Woche für Sommeraktivitäten in Llubí

Bei diesen Aussichten kann man sich auf eine ideale Woche voller Aktivitäten unter der mallorquinischen Sonne freuen. Egal, ob Sie den Tag am Strand genießen, durch die Natur wandern oder die lokalen Märkte erkunden möchten, das Wetter spielt mit. Llubís Sonnenaufgang um circa 4:30 Uhr läutet den Tag früh ein und bis zum Sonnenuntergang um etwa 19:15 Uhr kann man die Hitze und das Licht des mallorquinischen Sommers in vollen Zügen auskosten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.7.2024, 01:37:05. +++