Sonniges Paradies: 7-Tage-Wetteraussichten für Ses Salines, Mallorca (10.7.2024)

Das malerische Ses Salines, bekannt für seine idyllischen Salzfelder und traumhaften Strände, erwartet in der kommenden Woche beständiges Hochsommerwetter. Mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen ist es die perfekte Zeit, um diese charmante Region Mallorcas zu genießen. Hier ist Ihr detaillierter Wetterbericht für die nächsten sieben Tage.

Wetteraussichten für Ses Salines: Sonne satt und leichte Brise

Am Mittwoch, den 10. Juli 2024, präsentiert sich das Wetter mit einem strahlend klaren Himmel, Höchsttemperaturen von 27°C und einer sanften Brise von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 64% und der Luftdruck bei 1018 hPa. Genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:29 Uhr und den Sonnenuntergang um 19:16 Uhr.

Der Donnerstag, der 11. Juli 2024, bleibt in Ses Salines sonnig mit Temperaturen von bis zu 28°C. Die Luftfeuchtigkeit ist leicht gesunken auf 57%, bei einem gleichbleibenden Wind von 5 km/h. Der Tag beginnt um 4:30 Uhr und endet mit dem Sonnenuntergang um 19:15 Uhr.

Auch der Freitag, der 12. Juli 2024, begrüßt uns mit sonnigem Wetter und einer Höchsttemperatur von 28°C. Ein leichter Anstieg des Windes auf 7 km/h könnte die perfekte Abkühlung bringen. Sonnenauf- und -untergang können jeweils um 4:31 Uhr und 19:15 Uhr bewundert werden.

Stabile Temperaturen und gelegentliche Wolken

Das Wochenende nähert sich mit milderen Bedingungen. Am Samstag, den 13. Juli 2024, ziehen einige zerbrochene Wolken auf, die Temperaturen bleiben stabil bei 27°C und die Böen erreichen 8 km/h. Freuen Sie sich auf einen Sonnenaufgang um 4:32 Uhr und einen Sonnenuntergang um 19:14 Uhr.

Am Sonntag, den 14. Juli 2024, kehrt der Wechsel zum strahlend heißen, klaren Himmel zurück, bei einer maximalen Temperatur von 27°C. Der Wind hält sich konstant bei 5 km/h und die Luftfeuchtigkeit bei 54%. Genießen Sie den Tag von Sonnenaufgang um 4:32 Uhr bis Sonnenuntergang um 19:14 Uhr.

Fortsetzung der sommerlichen Verhältnisse

Die neue Woche beginnt gleichbleibend. Montag, der 15. Juli 2024, und Dienstag, der 16. Juli 2024, bieten weiterhin viel Sonnenschein bei Höchsttemperaturen von 27°C und 28°Cmit einer Windgeschwindigkeit von 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit schwankt leicht zwischen 62-59%.

Der Mittwoch, der 17. Juli 2024, verspricht mit Höchsttemperaturen von

Ses Salines bietet in der nächsten Woche ideale Bedingungen, um das authentische Mallorca zu erkunden oder einfach die entspannte Atmosphäre am Mittelmeer zu genießen. Planen Sie also Ihre Aktivitäten und Ausflüge mit Vertrauen in ein traumhaftes Wetter.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.7.2024, 01:50:38. +++