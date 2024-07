Sonniges Wetter und warme Temperaturen: Die Wetteraussichten für Santa Margalida (10.07. bis 17.07.2024)

Das Wetter in Santa Margalida: Strahlender Sonnenschein und Sommerfeeling

In den nächsten sieben Tagen können sich Einheimische und Besucher auf herrlich sonnige Tage in Santa Margalida freuen. Der Himmel präsentiert sich überwiegend wolkenlos und bietet ideale Bedingungen für verschiedenste Outdoor-Aktivitäten.

Wetteraussichten für die kommende Woche

Die Woche startet am 10. Juli 2024 mit einem klaren Himmel und einer Tageshöchsttemperatur von beachtlichen 31°C. Bei einer sanften Brise mit Windgeschwindigkeiten von 4 km/h wird das perfekte Wetter für einen Strandbesuch oder eine Erkundungstour in Santa Margalida geboten.

Am 11. Juli klettern die Temperaturen sogar auf 34°C. Der Tag verspricht mit einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von lediglich 35% und einem weiterhin milden Wind von 5 km/h einen wahrhaft sommerlichen Charakter.

In der Mitte der Woche, am 12. Juli, erwartet die Region leicht kühlere 29°C, bei immer noch klarer Sicht auf die Sonne. Der Wind frischt etwas auf und erreicht eine Geschwindigkeit von 8 km/h, bei einer etwas erhöhten Luftfeuchtigkeit von 55%.

Am 13. Juli zeigen sich vereinzelte Wolken am Himmel von Santa Margalida. Mit einer kühleren Höchsttemperatur von 25°C und weiterhin mäßigen Windverhältnissen bleibt das Wetter angenehm.

Am 14. Juli wird erneut ein kaum bewölkter Tag mit hohen Temperaturen von 29°C erwartet. Eine leichte Brise von 3 km/h und eine angemessene Luftfeuchtigkeit machen diesen Tag besonders angenehm.

Zum Wochenendausklang steigen am 15. Juli die Temperaturen wieder auf sommerliche 33°C bei weiterhin klarem Himmel. Der Wind bleibt sanft und die Luft trocken, was ideale Bedingungen für jegliche Freizeitaktivitäten schafft.

Die gute Nachricht für alle Sonnenanbeter hält auch am 16. Juli und 17. Juli mit Temperaturen zwischen 29°C und 30°C an. Der klare Himmel bestätigt: In Santa Margalida erleben wir aktuell einen wahren Sommertrend!

Wetterdaten im Detail

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen die detaillierten meteorologischen Bedingungen für Santa Margalida:

Die Morgen und Abendstunden werden durch die frühesten Sonnenaufgänge um 4:28 Uhr und spätesten Sonnenuntergänge um 19:16 Uhr markiert, die den langen, ausgedehnten Sommerabenden auf Mallorca einen zusätzlichen Zauber verleihen.

