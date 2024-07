Strahlender Sonnenschein: Das 7-Tage-Wetter für Sóller, Mallorca (10.7.2024)

Sommerliches Hoch in Sóller: Eine Woche verlässlicher Sonnenschein

Mit einem klaren Himmel und strahlendem Sonnenschein startet Sóller in eine hochsommerliche Woche. Die Bewohner und Besucher können sich auf ideale Bedingungen für alle möglichen Aktivitäten im Freien freuen. Ob Wandertouren in den umliegenden Bergen oder entspannte Strandausflüge – das Wetter bietet perfekte Voraussetzungen.

Mallorcas paradiesisches Kleinod lockt mit perfektem Urlaubsklima

In den kommenden Tagen wird Sóller von einem stabilen Wettersystem bestimmt, das Temperaturen um die 30°C-Marke garantiert. Wind ist kaum ein Thema, mit Geschwindigkeiten von lediglich 2 bis 5 km/h bleibt es angenehm sanft.

Genaue Wettervorhersage für Sóller, Mallorca

Der 10. Juli 2024 präsentiert sich mit einem makellosen Himmel und 31°C als Idealbild eines Sommertages. Die Sonne begrüßt uns schon um 4:30 Uhr und verabschiedet sich erst wieder um 19:18 Uhr.

Am 11. Juli steigen die Temperaturen sogar auf 33°C an. Es bleibt klar, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 42%, was das Hitzeempfinden angenehmer macht.

Das Thermometer klettert am 12. Juli auf 34°C, während ein leichter Wind dazu beiträgt, dass es sich nicht zu heiß anfühlt. Mit einer relativen Feuchte von 42% bietet auch dieser Tag perfekte Bedingungen für einen Ausflug ins Tramuntana-Gebirge oder an Sóllers malerische Küstenabschnitte.

Abwechslung in Perfektion: Von heiter bis wolkig

Erst am 13. Juli kündigen aufziehende Wolken eine kleine Änderung an. Bei immer noch warmen 29°C genießt man leichtere, atemfähige Luft.

Für den 14. Juli sagen die Prognosen nur wenige Wolken und Temperaturen um 30°C voraus. Die Luftfeuchtigkeit ist leicht erhöht, was für eine Frische am Morgen sorgt.

Die darauffolgenden Tage – der 15. und 16. Juli – lassen das Quecksilber wieder auf angenehme 32°C ansteigen. Das klarste Himmelsblau begleitet uns durch die Tage, während die Abende zum Verweilen in den zahlreichen Cafés und Restaurants einladen.

Der 17. Juli rundet die Woche mit einem weiteren strahlenden Tag und 32°C ab. Perfekt, um die vielfältigen Kulturschätze Sóllers zu erkunden oder einfach nur am Strand zu relaxen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.7.2024, 01:51:49. +++