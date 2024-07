Strahlender Sonnenschein und milde Brisen: Die kommende Woche verspricht Sommerwetter in Sant Joan auf Mallorca (10.7.2024)

Das Wetter in Sant Joan: Sonne satt und angenehme Temperaturen

Die kommende Woche in Sant Joan auf Mallorca sieht vielversprechend für alle Sonnenhungrige und Urlauber aus. Mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen steht einem entspannten Urlaub oder einer Produktiven Arbeitswoche nichts im Wege.

Wetteraussichten für Sant Joan (10.07.2024 bis 17.07.2024)

Beginnen wir mit dem heutigen Tag: Am 10. Juli 2024 wird das Wetter in Sant Joan von wolkenlosem Himmel und einer Höchsttemperatur von 33°C begünstigt, was ideale Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Freien schafft. Die Windgeschwindigkeit liegt bei sanften 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 24%, was zu einem angenehmen Klima führt.

Der 11. Juli wird ein weiterer strahlend schöner Tag mit klarem Himmel und einer Höchsttemperatur von erneut 33°C. Der Wind verstärkt sich leicht auf 6 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich geringfügig auf 32%. Mit einem barometrischen Druck von 1016 hPa bleibt die Atmosphäre stabil.

Das Wetter nimmt am 12. Juli eine kleine Wendung, wobei vereinzelte Wolken erwartet werden, was jedoch von einer angenehmen Abkühlung auf 28°C begleitet wird. Der Wind bleibt konstant bei 5 km/h, und die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 54%, was für erfrischende Momente sorgt.

Am 13. Juli werden die Wolken etwas zahlreicher, doch die Tagestemperaturen bleiben angenehm bei etwa 28°C. Die Feuchtigkeit sinkt auf 40%, und der Wind weht weiterhin leicht mit 5 km/h.

14. Juli: Das makellose Wetter setzt sich mit klarem Himmel und angenehmen 28°C fort. Der Wind lässt mit 4 km/h nach, und die Luftfeuchtigkeit stabilisiert sich bei 47%.

Das Wochenende sieht ebenfalls vielversprechend aus: Am 15. Juli können Bewohner und Besucher von Sant Joan klares Wetter und einen Temperaturanstieg auf 32°C erwarten. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei 31%, und es geht ein leichter Wind.

Den Abschluss der Woche bildet schließlich der 16. Juli und 17. Juli mit weiterem sonnenklarem Wetter. Die Temperaturen pendeln sich auf angenehme 31°C ein, die Windgeschwindigkeit bleibt stetig und die Luftfeuchtigkeit verweilt in einem bequemen Bereich.

Genießen Sie die Sonne in Sant Joan

Für Freizeitaktivitäßen oder einfach nur zum Entspannen sind die kommenden Tage in Sant Joan wie geschaffen. Ob Strandbesuche, Wanderungen in der Umgebung oder gemütliche Abende in den zahlreichen Restaurants und Cafés – die sonnenreiche Woche steht allen Vorhaben positiv gegenüber.

Und vergessen Sie nicht: Der frühe Vogel fängt den Wurm – oder in diesem Fall die schönsten Sonnenaufgänge, die Sie ab 4:27 Uhr beobachten können. Mit Sonnenuntergangszeiten bis zu 19:28 Uhr bleiben Ihnen lange, helle Tage, um das Beste aus Ihrem Aufenthallt in Sant Joan zu machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.7.2024, 01:45:54. +++