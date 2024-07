Wetter in Andratx: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 10. Juli bis zum 17. Juli 2024 (10.7.2024)

Sie fragen sich, wie das Wetter dieser Tage in Andratx aussieht? Die Wetterprognose für die kommende Woche verspricht hervorragende Nachrichten für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Mit einem klaren Himmel und angenehm milden Temperaturen läutet Andratx eine Phase echten Sommerfeeling ein.

Wetter 10. Juli 2024: Beginn einer sonnigen Periode

Am Mittwoch, den 10. Juli, zeigt sich der Himmel über Andratx von seiner schönsten Seite. Ein strahlend blauer Himmel erwartet uns bei ausgezeichneten 25°C, während die Winde zaghaft mit nur 4 km/h wehen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei circa 71% und der Luftdruck bei 1018 hPa. Der Tag beginnt bereits um 4:31 Uhr mit einem frühen Sonnenaufgang und endet mit einem Sonnenuntergang um 19:19 Uhr.

Sonnige Aussichten am 11. und 12. Juli

Für Donnerstag und Freitag zeichnet sich eine identische Wettertendenz ab. Erwarten Sie fortführende Heiterkeit bei Temperaturen von 26°C und leicht verstärkten Winden von etwa 5 km/h. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 66% beziehungsweise 71% weiter stabil, der Luftdruck sinkt aber leicht auf 1017 bzw. 1013 hPa ab. Sind Sie ein Frühaufsteher? Dann genießen Sie den Sonnenaufgang um 4:32 Uhr bzw. 4:33 Uhr und verbringen Sie lange Abende unter freiem Himmel bis zum Sonnenuntergang um 19:18 Uhr.

Kleine Abwechslung am 13. Juli

Am Samstag, den 13. Juli, halten sich zwar vorübergehend einige Wolken am Himmel, die Temperaturen bleiben jedoch bei angenehmen 26°C. Der Wind behält seine sanfte Brise bei und auch der Luftdruck verändert sich wenig.

Das Wetter vom 14. bis zum 17. Juli: Ungetrübte Sommertage

Von Sonntag bis Mittwoch dürfen wir uns in Andratx auf weitere Tage voller Sonnenschein freuen. Die Temperaturen gehen leicht zurück auf 24°C am Sonntag, steigen jedoch bis zum darauf folgenden Mittwoch wieder auf bezaubernde 27°C. Das Wetter bleibt konstant heiter bei leicht variierenden Windgeschwindigkeiten. Für alle Sonnenanbeter und Freizeitaktivitäten im Freien sind dies ideale Voraussetzungen.

Fazit: Herrliche Wetterverhältnisse in Andratx

Die Wetteraussichten für Andratz versprechen eine Woche in Zeichen des Sommers. Ob Sie am Strand entspannen, Wandern oder schlichtweg das malerische Städtchen erkunden möchten, die Natur bietet ideale Bedingungen und lädt dazu ein, die großartige Umgebung in vollen Zügen zu genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.7.2024, 01:22:35. +++