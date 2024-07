Wetteraussichten für Son Servera (10.07.24-17.07.24): Sonnenschein und milde Brisen erwarten Sie

Sonnige Tage und warme Temperaturen in Son Servera

Das Sommerwetter in Son Servera zeigt sich von seiner besten Seite. Der Zeitraum vom 10. Juli bis zum 17. Juli 2024 verspricht, unvergessliche Tage unter der Sonne Mallorcas zu bescheren.

Malerischer Sommerbeginn in Son Servera

In der Woche des 10. Juli 2024 begrüßt uns ein strahlend blauer Himmel. Am Mittwoch, dem 10. Juli, werden angenehme 26 Grad Celsius erreicht, und die Sonne scheint ungestört von Morgendämmerung bis Abendrot. Eine sanfte Meeresbrise weht mit 6 km/h über die malerische Küste und schafft ideale Bedingungen für einen Besuch am Strand.

Beständig schönes Wetter setzt sich fort

Am 11. und 12. Juli bleiben die Bedingungen nahezu identisch mit klarem Himmel und Höchsttemperaturen von 27 Grad Celsius. Auch die Windverhältnisse halten sich konstant, sodass leichtere Windspiele die sommerliche Wärme perfekt ergänzen.

Leichte Abwechselung mid-Week

Die Mitte der Woche bringt leicht wechselhaftes Wetter. Während am 13. Juli mäßige 25 Grad Celsius im Zusammenhang mit vereinzelten Wolkenfeldern zu erwarten sind, zeigt sich das Wetter noch immer von seiner angenehmen Seite. Am 14. Juli mischen nur wenige Wolken das strahlende Blau des Himmels auf.

Weekend-Highlight: Spitzenwerte zum Wochenende

Das Wochenende zeigt sich also wahrhaftig als Highlight: Der 15. Juli lockt mit klarem Himmel und warmen 28 Grad Celsius nach draußen, während auch der 16. und 17. Juli sommerliche 26 Grad Celsius versprechen, jeweils begleitet von wolkenlosem Firmament.

Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich im angenehmen Bereich und zusammen mit dem sehr milden Wind versprechen diese Tage, perfekt für sämtliche Freiluftaktivitäten zu sein. So eignet sich das Wetter ebenso für ausgedehnte Wanderungen in der reizvollen Umgebung von Son Servera wie für entspannte Stunden an den nahgelegenen Stränden.

Planen Sie Ihre Ausflüge entlang der herannahenden Sonnenauf- und -untergänge, um die faszinierende Natur in vollem Glanz zu erleben. Beispielsweise kündigt der 17. Juli den Sonnenaufgang um 4:33 Uhr an und den Sonnenuntergang um 19:12 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.7.2024, 01:52:16. +++