Wettervorhersage Campos (09.07.24 bis 16.07.24): 7-Tage-Trend mit Sonnenschein und vereinzelten Regenschauern

Wetter in Campos: Ihre 7-Tage-Prognose

Der malerische Ort Campos auf Mallorca wird in der nächsten Woche eine Palette an sommerlichen Wetterbedingungen erleben. Unsere moderne und präzise Wettervorhersage hilft Ihnen, Ihre Pläne für Outdoor-Aktivitäten oder gemütliche Stunden am Strand sorgfältig zu gestalten.

Aktuelles Wetter und Aussichten für Campos

Für heute, den 09. Juli 2024, prognostiziert unser detaillierter Wetterbericht leicht regnerische Bedingungen mit angenehmen 26 Grad Celsius. Obwohl der Himmel von Wolken dominiert wird, bleibt der Wind mit 5 km/h milde. Das perfekte Wetter, um ein Buch im Schatten zu genießen oder in eines der charmanten Cafés von Campos einzukehren.

Die Luftfeuchtigkeit liegt bei entspannten 57%, gemeinsam mit einem Luftdruck von 1018 hPa, was auf einen stabilen Wettertag schließen lässt. Genießen Sie den Tag und erleben Sie den Sonnenaufgang um 9:24 Uhr sowie den Sonnenuntergang um 20:16 Uhr.

Temperaturentwicklung und Wetterphänomene

In den kommenden Tagen schwanken die Temperaturen leicht, doch die Sonnenstunden bleiben uns großzügig erhalten. Am 10. Juli zeigen sich bei 28 Grad vereinzelte Regentropfen, während der darauffolgende Mittwoch mit überzogenen Wolken und 25 Grad etwas Abkühlung bringt.

Der 12. Juli wird mit einem strahlend klaren Himmel und 29 Grad die Herzen der Sonnenanbeter höherschlagen lassen. Der Trend mit verstreuten Wolken setzt sich bis zum Wochenende fort, wobei das Thermometer konstant hohe Werte von 29 Grad zeigt. Der Höhepunkt der Woche wird der 15. Juli sein, an dem das Quecksilber stolze 31 Grad+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 10.7.2024, 01:29:20. +++