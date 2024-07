7-Tage-Wettertrend für Campanet: Höchste Sonnenstunden und Strahlender Himmel (11.7.2024)

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose für Campanet, Mallorca

Die Bewohner und Besucher von Campanet können sich auf eine Woche voller Sonne und sommerlicher Temperaturen einstellen, da ein klarer Himmel und hohe Temperaturen das zentrale Thema des 7-Tage-Wettertrends auf Mallorca sind. Hier ist Ihre detaillierte Wettervorhersage, damit Sie Ihre Woche optimal planen können.

Wetter heute - Glänzender Start in die Woche

Am Donnerstag, dem 11. Juli 2024, zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite mit einem klaren Himmel und einem Temperaturenhoch von 36 Grad Celsius. Mit einer angenehmen Brise mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h, einer niedrigen Luftfeuchtigkeit von 28% und einem Luftdruck von 1016 hPa starten wir energiegeladen in die neue Woche. Sonnenaufgang ist um 4:29 Uhr, während wir bis um 19:17 Uhr Sonnenlicht genießen dürfen.

Erfrischende Abkühlung zur Wochenmitte

Die Temperaturen mildern sich zwischen dem 12. und 13. Juli auf 32 bzw. 27 Grad Celsius, während der klare Himmel bei leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit anhält. Windstärken bleiben moderat, sodass Sie perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder einen entspannten Tag am Strand vorfinden werden.

Wochenende in Campanet: Sonnenbaden ohne Ende?

Das Wochenende bringt weiterhin warme und trockene Bedingungen, mit Temperaturen, die zwischen 33 Grad am 14. Juli und 35 Grad am 18. Juli gipfeln. Diese Periode ist ideal für Sonnenanbeter und alle, die das Freiluftleben genießen möchten. Jeden Tag wacht Campanet unter einem klaren Himmel auf, was lange, sonnenreiche Tage garantiert.

Zusammenfassung der Wetteraussichten für Campanet

Über die nächsten sieben Tage bleibt der Himmel über Campanet nahezu ungetrübt und die Sonne ist ein ständiger Begleiter. Die Temperaturen schwanken im komfortablen Bereich der 30er, perfekt für Urlaub und Freizeit unter freiem Himmel. Die Abende bieten ideale Bedingungen für angenehme Spaziergänge oder ein Abendessen im Freien.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.7.2024, 01:16:04. +++