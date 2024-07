7-Tage-Wettertrend für Campos: Sonnige Aussichten trotz vereinzelter Regenschauer (11.7.2024)

Wettervorhersage für Campos: Sonne, Wolken und gelegentlicher Regen

Die kommenden Tage in Campos, Mallorca, stehen im Zeichen sommerlicher Temperaturen gepaart mit einer Mischung aus Sonnenschein, vereinzelten Wolken und leichtem Niederschlag. Entdecken Sie, was das Wetter in Campos für Sie bereithält.

Mitte Juli in Campos: Wetterlage im Überblick

Mittwoch, 10. Juli 2024: Bei leichtem Regen beginnt der Tag in Campos mit angenehmen 28°C. Eine schwache Brise weht mit 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 56% unter dem Einfluss eines Luftdrucks von 1016 hPa.

Donnerstag, 11. Juli 2024: Die Wolken lockern auf und lassen vereinzelt die Sonne durchscheinen. Die Temperatur bleibt konstant bei 28°C, ideal für einen Spaziergang entlang der malerischen Küste. Eine sanfte Brise und eine Luftfeuchtigkeit von 57% sorgen für ein angenehmes Klima.

Freitag, 12. Juli 2024: Ein wolkenloser Himmel zeichnet sich ab mit einer maximalen Temperatur von 28°C und einer erfrischenden Windgeschwindigkeit von 6 km/h.

Samstag, 13. Juli 2024: Leichter Regen sorgt für eine Pause von der sommerlichen Hitze, und das Thermometer zeigt angenehme 26°C an. Genießen Sie die frische Luft bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 63%.

Wochenendausblick für Campos

Sonntag, 14. Juli 2024: Mit einem Himmel bedeckt von dichten Wolken klettert das Thermometer auf bis zu 29°C. Perfekte Bedingungen, um die Facetten der Stadt bei milden Windverhältnissen zu erkunden.

Montag, 15. Juli 2024: Ein sonniger Start in die neue Woche mit spärlichen Wolken und Spitzenwerten von 31°C. Die ideale Gelegenheit für einen Ausflug zu den Stränden von Campos.

Dienstag, 16. Juli 2024: Weiterhin dominieren Wolken den Himmel, und die Quecksilbersäule steigt weiter an auf heiße 32°C, während die Luftfeuchtigkeit auf 23% abnimmt.

Mittwoch, 17. Juli 2024: Zerbrochene Wolkenfronten bringen etwas Abkühlung, und die Temperaturen sinken auf 27°C bei einem Luftdruck von 1022 hPa.

Campos: Die Sonnenauf- und -untergangszeiten im Juli

Genießen Sie lange Sommertage in Campos, die Sonne begrüßt Sie zwischen 9:22 und 9:24 Uhr und verabschiedet sich wieder zwischen 20:17 und 20:19 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.7.2024, 01:16:40. +++