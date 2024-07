Aktuelle Wettervorhersage für Lloret de Vistalegre: Eine Woche voller Sonnenschein! (11.7.2024)

Sonne pur in Lloret de Vistalegre: Heiße Aussichten für die kommende Woche

Die Sonne wird in der nächsten Woche vom 11. bis 18. Juli 2024 zur unangefochtenen Protagonistin am Himmel über Lloret de Vistalegre. Ein strahlend blauer Himmel ohne Wolken verdient eine besondere Erwähnung in unserer Wetterprognose. Die idyllische Gemeinde auf Mallorca lädt mit Temperaturen, die die 30°C-Marke überschreiten, zu ausgiebigen Sonnenbaden und abendlichen Spaziergängen ein.

Ausführliche Wettervorhersage für Lloret de Vistalegre (11.–18.7.2024)

Donnerstag, 11. Juli: Die Woche beginnt sensationell mit 37°C und klarer Sicht. Ein leichter Wind mit 5 km/h verspricht ein angenehmes Lüftchen, während die Luftfeuchtigkeit bei 21% liegt.

Freitag, 12. Juli: Das Thermometer zeigt angenehme 35°C, unterstrichen von einer klarblauen Weite über uns. Der Wind weht etwas stärker mit 6 km/h, aber die Luft bleibt mit einer Feuchtigkeit von 28% weiterhin trocken.

Samstag, 13. Juli: Ein kühler Tag im Vergleich ist mit 29°C geplant, begleitet von einem sanften 7 km/h Wind. Die Luftfeuchtigkeit erhöht sich auf 39%, was für eine erfrischende Abwechslung im Sommer sorgt.

Sonntag, 14. Juli: Das Wetter steuert zurück auf heiße 35°C, mit einer leichten Brise von 4 km/h und einer weiterhin niedrigen Luftfeuchtigkeit von 28%.

Montag, 15. Juli: Ein weiterer strahlend schöner Tag mit 34°C und einer sanften 5 km/h Windgeschwindigkeit. Die Luftfeuchtigkeit bleibt mit 29% fast unverändert.

Dienstag, 16. Juli: Am Dienstag näheren wir uns der Wochenmitte mit 33°C und einem besonders sanften Wind von 3 km/h. Perfekte Bedingungen für alle Aktivitäten im Freien!

Mittwoch, 17. Juli: Leichte Abkühlung auf 32°C, und auch der Wind bleibt weiterhin mild bei 5 km/h. Eine ideale Gelegenheit, die landschaftliche Schönheit Lloret de Vistalegres zu erkunden.

Donnerstag, 18. Juli: Die Woche schließt mit einer Hochtemperatur von 36°C und einer sehr niedrigen Luftfeuchtigkeit von 20% ab. Das ist der Höhepunkt eines außergewöhnlich trockenen und warmen Wetterfensters.

Die Sonnenauf- und -untergangszeiten dieser Woche eröffnen lange und genussvolle Tage. Beginnend mit dem Sonnenaufgang um 4:30 Uhr morgens und endend mit dem Sonnenuntergang um 19:16 Uhr, können Einheimische und Besucher die ausgedehnten Tagesstunden in vollen Zügen genießen.

Wetterzusammenfassung

Kurz gesagt, Lloret de Vistalegre verwöhnt seine Bewohner und Gäste mit einer perfekten Sommerwoche. Die konstanten hohen Temperaturen und die geringe Luftfeuchtigkeit schaffen ideale Bedingungen für alle Aktivitäten unter freiem Himmel. Denken Sie daran, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und Schutzmaßnahmen gegen die intensive Sonnenstrahlung zu ergreifen. Genießen Sie die sonnigen Tage!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.7.2024, 01:23:25. +++