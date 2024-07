Himmlische Aussichten: Klarer Himmel und Sonnenschein über Fornalutx vom 11. Juli bis 18. Juli 2024 (11.7.2024)

Sommerglanz in Fornalutx: Eine Woche voller Sonnenschein steht bevor

Das malenessche Dorf Fornalutx, hoch oben im Tramuntana-Gebirge gelegen, erstahlt in den kommenden Tagen in wahrem Sommerglanz. Die Aussicht auf einen klaren Himmel und anhaltenden Sonnenschein weckt die Vorfreude auf unbeschwerte Urlaubstage und sorgt bei Einheimischen sowie Besuchern gleichermaßen für gute Laune.

Wetterprognose: Durchgehend sonnige Verhältnisse

Vom 11. Juli bis zum 18. Juli 2024 präsentiert sich das Wetter in Fornalutx von seiner besten Seite. Mit konstanten Tageshöchsttemperaturen um die 33°C am Auftakt des prognostizierten Zeitraums, einem leicht kühleren Einschub in der Mitte der Woche, wo das Quecksilber auf angenehme 29°C sinkt, und einer abschließenden Rückkehr zu heißen 33°C steuern wir auf eine ideale Phase für jegliche Aktivitäten im Freien zu.

Milde Winde und sanfte Brisen

Die Windverhältnisse bleiben mit zwei bis fünf Kilometern pro Stunde gering und sorgen so für milden, angenehmen Luftzug, während die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 33% und 48% schwankt, was die Wärme für die meisten Menschen als angenehm erscheinen lassen dürfte.

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang: Uhrzeiten im Juli

Ein besonderes Naturschauspiel sind in diesen Hochsommertagen auch die Zeiten des Sonnenaufgangs um kurz nach 4:30 Uhr, die gegen 19:17 Uhr zu erwarten sind. Diese langen Tage bieten ideale Gelegenheiten, die malerische Umgebung von Fornalutx zu erkunden oder einfach die warmen Abendstunden auf einer Terrasse mit Blick auf das Tramuntana-Gebirge zu genießen.

Fazit: Perfektes Wetter für Entdecker und Genießer

Das sommerliche Wetter lädt Einheimische und Mallorca-Reisende gleichermaßen ein, die zahlreichen Freizeitmöglichkeiten der Region zu nutzen oder entspannte Tage unter dem klaren Himmel von Fornalutx zu verbringen. Mit einer durchweg positiven Wetterprognose steht einer unvergesslichen Woche nichts mehr im Weg!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.7.2024, 01:22:09. +++