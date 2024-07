Hitzewelle über Llubí: Eine Woche voller Sonnenschein und hoher Temperaturen (11.7.2024)

Sommer in LlubíLlubí – Es erwartet uns eine strahlende Woche auf Mallorca, speziell in Llubí, wo die Sonne das Zepter fest in der Hand hat. Die Einwohner und Besucher der Gegend können sich auf eine exquisite Serie von sonnenverwöhnten Tagen einstellen, die vor allem eines versprechen: Hitze.

Wettertrend für Llubí vom 11. bis 17. Juli 2024

Highlight der Woche ist ganz sicher der Donnerstag, der 11. Juli, mit einem Höchstwert von beeindruckenden 38°C und einem klaren Himmel, der zu jeglichen Aktivitäten, sei es am Strand oder im Landesinneren, einlädt. Der Wind gibt sich sanft mit nur 4 km/h, während die Luftfeuchtigkeit mit 20% die Hitze gerade noch erträglich macht.

Der Freitag, 12. Juli, präsentiert sich ebenfalls von seiner besten Seite, obgleich etwas milder mit maximal 34°C. Waldbrandgefahr ist dennoch präsent, zur Sorge gibt ebenfalls die lokale Agrarwirtschaft Anlass, sollte sich das Wetter längerfristig in dieser Form stabilisieren.

Am Samstag, 13. Juli, ist eine leichte Abkühlung zu spüren. Wir erreichen die Woche mit 29°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 43%, was die Hitze ein wenig mildert. Perfekte Bedingungen für all jene, die die sonnigen Verhältnisse beim Wandern oder Sightseeing genießen wollen.

Ab Sonntag, den 14. Juli, steigt das Quecksilber wieder, es werden bis zu 35°C und ein wolkenloser Himmel erwartet. Eine ideale Gelegenheit, das ländliche Llubí zu erleben oder einfach nur die Inselatmosphäre zu genießen.

Die darauffolgenden Tage - von Montag bis Mittwoch - stabilisieren sich die Werte bei angenehmen 32 bis 35°C, was diesen sommerlichen Wettertrend weiterhin begünstigt. Der Wind bleibt meist unauffällig und zeigt sich mit durchschnittlich 5 km/h von seiner milden Seite.

Abendliche Entspannung und atemberaubende Sonnenuntergänge

So schön der Tag, so angenehm die Nächte: mit Temperaturen, die eine nächtliche Abkühlung verheißen, sind die Abendstunden die perfekte Zeit für ein romantisches Abendessen unter freiem Himmel oder eine entspannende Pause auf der Terrasse. Die Sonnenuntergänge bei einem solch klaren Himmel versprechen, spektakulär zu sein, startend ab 19:13 Uhr, je nach Tag der kommenden Woche.

Die Llubí-Wetteraussichten sind also eindeutig: Sonne, Hitze und blauer Himmel. Gleichzeitig wird zur Vorsicht geraten: Wasservorräte sollten aufgefüllt, Sonnenschutzmittel aufgetragen und die Mittagszeit im Schatten verbracht werden, um den Sommer in vollen Zügen und vor allem gesund genießen zu können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.7.2024, 01:24:36. +++