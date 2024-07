Hochsommerliche Temperaturen erwarten Selva: Wettervorhersage für die nächste Woche (11.07.2024 bis 18.07.2024)

Hochsommerliches Wetter setzt sich in Selva durch: Eine Woche voller Sonnenschein

Die kommende Woche in Selva, Mallorca, verspricht mit durchgehend singendem Himmel und steigenden Temperaturen beinahe schon eine Hitzewelle, wie man es im Juli auf der wunderschönen Insel erwarten würde. Mallorcaurlauber und Einheimische können sich auf viel Sonne und angenehm warme bis heiße Temperaturen einstellen.

Strahlend blauer Himmel und Sommerwärme: Das erwartet Sie

Am Donnerstag, den 11. Juli 2024, beginnt die Woche in Selva mit Höchsttemperaturen von beeindruckenden 37°C und einem erfrischend klaren Himmel. Ein leichter Wind von 3 km/h bietet etwas Abkühlung, während die niedrige Luftfeuchtigkeit von 21% für angenehme Bedingungen sorgt.

Der darauffolgende Freitag sieht Ähnliches für Selva vor - sonnige Aussichten bei etwas milderer, aber immernoch heißer Temperatur von 34°C und leicht auffrischendem Wind von 6 km/h.

Vom Wochenende bis zur nächsten Woche zeigt sich das Wetter von seiner beständig angenehmen Seite: vom 13. bis 17. Juli pendeln sich die Höchsttemperaturen zwischen 29°C und 34°C ein, mit dem Höhepunkt am 13. Juli, an welchem die Temperatur auf angenehme 29°C fällt. Hierbei lädt das erfrischende Wetter zu vielfältigen Aktivitäten im Freien ein, von Wandern bis hin zu gemütlichen Cafétouren durch das Dorf.

Abschließend wird am 18. Juli die Hitze nochmals mit 36°C bei klarem Himmel und einem خفن Wind von 2 km/h zurückkehren – eine Einladung für all diejenigen, die das mediterrane Sommerwetter in vollen Zügen genießen möchten.

Wetteraussichten für den Urlaub in Selva: Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

Die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge malen Tag für Tag atemberaubende Bilder über Selva. Der früheste Sonnenaufgang findet um 4:30 Uhr morgens statt und der späteste Sonnenuntergang ist um 19:17 Uhr zu bewundern. Genießen Sie lange und ausgefüllte Sommertage unter Mallorcas Sonne.

Planen Sie Voraus: Ideales Wetter für Outdoor-Aktivitäten

Ob Wanderungen durch die malerische Landschaft, ein Besuch in den lokalen Weingütern oder entspannte Stunden an den naheliegenden Stränden - die Wetterbedingungen in der kommenden Woche bieten optimale Voraussetzungen für jegliche Freizeitgestaltung auf Mallorca. Geringe Windgeschwindigkeiten und die hohe Luftqualität laden zu Aktivitäten im Freien ein, während klare Nächte ideal sind, um der Sternenbeobachtung nachzugehen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.7.2024, 01:34:34. +++