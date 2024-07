Hochsommerliches Wetter in Santa Maria del Camí: Sonnige Aussichten und milde Brisen vom 11. bis 18. Juli 2024 (11.7.2024)

Wetterprognose für Santa Maria del Camí: Eine Woche voller Sonnenschein

Santa Maria del Camí bereitet sich auf eine Woche mit herrlichem Sommerwetter vor. Die Sonne wird vom 11. bis 18. Juli 2024 mit voller Kraft scheinen, die ideale Zeit, um das malerische Mallorca in seiner ganzen Pracht zu genießen. Ein ungetrübter Himmel und warme Temperaturen erwarten sowohl Einheimische als auch Touristen in dieser zauberhaften Region.

Sonnenschein und sanfte Brisen: Das Wetter vom 11. bis 13. Juli

Zu Beginn der Woche können wir uns auf klaren Himmel und Temperaturen um die 34°C freuen. Der 11. Juli wird mit einer sanften Brise von 4 km/h durchzogen sein, die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 31%, was zu einem perfekten Sommerklima führt. Der darauf folgende Tag, der 12. Juli, verspricht ähnliche Bedingungen mit einem leichten Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 36%. Der 13. Juli markiert einen leichten Rückgang der Temperaturen auf 31°C, jedoch bei einer erhöhten Luftfeuchtigkeit von 40%, was den Tag etwas schwüler wirken lassen könnte.

Die Mitte der Woche: Ein paar Wolken, aber weiterhin sonnig

Mit dem 14. Juli gesellen sich ein paar vereinzelte Wolken zu unserer sonst so klaren Ansicht, die Temperaturen halten jedoch weiterhin das Sommerbarometer bei 32°C. Die Winde bleiben mild und die generelle Wetterlage stabil. Der 15. Juli knüpft mit klareren Himmeln und gleichbleibenden Temperaturen an.

Das sonnige Finale: Abschluss der Woche in Santa Maria del Camí

Zum 16. und 17. Juli kann mit leichter Bewölkung gerechnet werden, doch die Sonne behält die Oberhand. Temperaturtechnisch dürfen wir mit 33°C rechnen – beste Voraussetzungen für jegliches Freiluftvergnügen. Und selbst zum Ende der betrachteten Woche, am 18. Juli, hält das schöne Wetter mit klarem Himmel und Temperaturen von bis zu 34°C an. Pluspunkt: Die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 28%, was das Wohlfühlen im Freien erhöht.

Der perfekte Sommer in Santa Maria del Camí

Der Sonnenaufgang in der Woche des 11. bis 18. Juli begrüßt die Einwohner und Besucher von Santa Maria del CamíSanta Maria del Camí bereits um etwa 4:30 Uhr morgens, während der Sonnenuntergang gegen 19:17 Uhr die Tage beschließt. Es ist die perfekte Woche, um die vielen Freizeitaktivitäten Mallorcas zu entdecken oder einfach nur die Seele am Strand baumeln zu lassen. Mit diesem grandiosen Wetter wird jeder Tag zu einem Highlight auf unserer wunderschönen Insel.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.7.2024, 01:33:18. +++