Sonniges Sommerwetter in Andratx: Die Wetterprognose für die kommende Woche (11.7.2024)

Herrliche Aussichten für Andratx: Eine Woche voller Sonnenschein

Während die warme Julisonne Mallorca in ein Urlaubsparadies verwandelt, genießen Einwohner und Besucher von Andratx eine Reihe von strahlend schönen Tagen. Das Wetter in Andratx verspricht in der kommenden Woche viel Sonne und angenehme Temperaturen, die zum Verweilen am Strand oder zur Erkundung der charmanten Umgebung einladen.

Wetterdetails für Andratx: 11.07.2024 bis 18.07.2024

Angefangen am 11. Juli 2024, erwartet die Region einen klaren Himmel mit Temperaturen um die 26°C. Leichte Brisen von etwa 5 km/h wehen durch die Straßen, während die Luftfeuchtigkeit angenehme 70% erreicht. Der Luftdruck wird mit 1017 hPa stabil sein, und die Sonne beglückt uns mit ihrer Anwesenheit von 4:32 Uhr bis 19:18 Uhr.

Der folgende Tag, der 12. Juli, bringt ähnliche Bedingungen mit sich, lediglich die Luftfeuchtigkeit steigt leicht auf 75%, was die Abendstunden vielleicht etwas schwerer anfühlen lässt. Seien Sie versichert, dass die Temperatur bei angenehmen 25°C bleibt, eine ideale Gelegenheit für eine nächtliche Terrassenveranstaltung unter dem Sternenhimmel.

Am 13. Juli gesellen sich ein paar lockere Wolken zum ansonsten klaren Himmel hinzu. Dabei bleibt es weiterhin angenehm mit 26°C und einem sanften Wind, der Unbehagen fernhält. Der 14. und 15. Juli präsentieren sich mit ungetrübtem Himmel und einer gleichbleibenden Temperatur, sodass man bedenkenlos Tagesausflüge planen kann.

Der 16. Juli weist vereinzelte Wolken auf, aber dies sollte keinen Einfluss auf Sonnenanbeter oder Freunde des Freiluftdiners haben. Mit einer fast nicht vorhandenen Windgeschwindigkeit von 3 km/h könnte man diesen Tag als den ruhigen Vorbote für den 17. Juli betrachten, an dem das Thermometer auf 27°C klettert und perfekte Bedingungen für jegliche Wassersportaktivitäten schafft.27°C

Zum Abschluss dieser strahlenden Woche steht der 18. Juli an, der aufgrund einer leichten Zunahme der Luftfeuchtigkeit auf 65% möglicherweise etwas wärmer den vorherigen Tagen erscheinen mag. Dennoch bleibt das Wetter mit 27°C und klarer Sicht hervorragend.

Freizeitaktivitäten und Genuss unter der Sonne von Andratx

Die Aussichten für Freizeitaktivitäten in dieser herrlichen Woche in Andratx könnten nicht besser sein. Egal ob Sie an wandern, Radfahren oder einfach nur am entspannten Verweilen am Strand interessiert sind, das Wetter spielt mit. Nehmen Sie Ihre Sonnenbrille und Sonnencreme mit, denn die Sonne wird Sie den ganzen Tag über begleiten.

Genießen Sie diese hervorragende Woche und vergessen Sie nicht, sich entsprechend zu hydratisieren und während der intensivsten Sonnenstunden etwas Schatten zu suchen, um einen Sonnenbrand zu vermeiden.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.7.2024, 01:11:22. +++