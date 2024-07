Sonniges Wetter in Felanitx: Eine Woche voller Klarheit und angenehmer Temperaturen (11.7.2024)

Die Sonne regiert in Felanitx: Eine strahlende Wettervorhersage

Wenn Sie sich nach einer sonnenverwöhnten Woche sehnen, dann haben wir gute Nachrichten für Sie. Das Wetter in Felanitx bleibt in den nächsten sieben Tagen einem einzigen Motto treu: ungestörter Sonnenschein. Tauchen Sie ein in unsere umfassende Analyse, um zu erfahren, was der Himmel über dieser malerischen Region Mallorcas bereithält.

Sommerliche Stimmung mit klarer Himmelssicht

Beginnend mit dem 11. Juli 2024, erwacht Felanitx unter einem weiten, klaren Himmel. Bei angenehmen 31°C können Einheimische und Besucher gleichermaßen das warme Klima genießen. Eine milde Brise mit nur 5 km/h wird den Tag sanft umspielen, während eine relative Luftfeuchtigkeit von 46% für ein angenehmes Urlaubsgefühl sorgt. Der Barometerstand zeigt freundliche 1017 hPa an, ein Zeichen des anhaltenden schönen Wetters.

Und während jeder Tag mit einem majestätischen Sonnenaufgang um 4:29 Uhr startet, endet er mit einer ebenso beeindruckenden Dämmerung um 19:15 Uhr.

Hochsommer in Felanitx: Was die kommenden Tage bringen

In den darauffolgenden Tage werden die Einwohner von Felanitx kaum einen Unterschied spüren: Das Thermometer pendelt sich stabil bei Werten um die 30°C ein. Am 12. Juli wird mit 32°C sogar ein kleiner Höhepunkt erreicht. Die geringe Windgeschwindigkeit von 5 km/h bleibt bestehen und Sie können weiterhin reines Sonnenbaden genießen, ohne dass starker Wind Ihre Plans erleichtert.

Die minimalen Schwankungen in der Luftfeuchtigkeit und der stabile Luftdruck deuten auf eine Periode idealer Bedingungen für alle Outdoor-Aktivitäten hin. Ob Spaziergänge durch die historischen Straßen von Felanitx oder Ausflüge in die umliegende Natur - das Wetter spielt mit!

Ein Ausblick auf die Woche: Sonne satt in Felanitx

Die gesamte Woche verspricht einheitliche Witterungsverhältnisse. Bis zum 18. Juli werden keine größeren Wetteränderungen erwartet. Die Temperaturen bleiben warm und einladend, und der klare Himmel ermöglicht sternenklare Nächte.

Ein leichter Anstieg der Temperaturen am 18. Juli auf beispielsweise 32°C bei einer Luftfeuchtigkeit von angenehmen 39% rundet die Woche ab. Etwas Wind wird die Küstenluft von Felanitx in Bewegung halten, doch das wird eher als eine wohlkommene Abkühlung wahrgenommen denn als Störung.

Ob Sie nun auf der Suche nach dem perfekten Strandtag sind, eine Wanderung planen oder einfach nur im Freien entspannen möchten - Felanitx bietet ideale Bedingungen, um das Beste aus dem Sommer zu machen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.7.2024, 01:21:36. +++