Sonniges Wetter in Pollença: Eine Woche voller Sonnenschein und angenehmer Temperaturen steht bevor (11.7.2024)

Wetteraussichten für Pollença – Pure Sommerfreude

Die kommenden Tage in Pollença werden von herrlichem Sonnenschein und klarem Himmel geprägt sein. Mit maximalem Komfort und idealen Bedingungen für jegliche Aktivitäten im Freien oder am Strand präsentiert sich das Wetter von seiner schönsten Seite.

Tägliche Wetterübersicht für Pollença

Am Donnerstag, dem 11. Juli 2024, strahlt die Sonne munter von einem wolkenlosen Himmel, was die Temperaturen auf angenehme 31°C aufheizen lässt. Mit einer leichten Brise von nur 4 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 50% befinden sich die Urlauber in einem perfekten Sommerklima.

Weiter geht es mit beständigem Sommerwetter. Der 12. Juli lockt mit einer Höchsttemperatur von 28°C. Der Wind wird etwas lebhafter mit 8 km/h, während die Luftfeuchtigkeit auf 66% klettert.

Der 13. Juli führt die Serie an klarblauen Tagen fort, mit einer Spitzenmarke von 25°C, die von einem sanften Wind umspielt werden. Zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr ist das Bild perfekt.

Auch der 14. Juli bringt kaum eine Änderung – ein strahlend blauer Himmel mit maximal 29°C und nur einer leichten Brise, die über die Insel weht.

Der 15. Juli sieht prognostisch ebenfalls prachtvoll aus mit sonnigen 31°C und sehr geringer Windaktivität.

Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 66% bringt am 16. Juli weiterhin 28°C Wärme mit sich, während der Wind moderat bei 5 km/h verweilt.

Zum Ende der Woche hin, am 17. Juli, bleiben die Bedingungen nahezu identisch mit strahlendem Sonnenschein, milden windschlappen 27°C

Und schließlich erleuchtet der 18. Juli Pollença mit der höchsten Temperatur der Woche von aufgewärmten 31°C, die durch eine leichte Brise und eine Luftfeuchtigkeit von 46% vervollkommnet werden.

Freizeittipps angesichts des sonnigen Wetters in Pollença

Angesichts der vorhergesagten Bedingungen bietet sich die ideale Gelegenheit, um all die Freuden Mallorcas in vollen Zügen zu genießen. Ob beim Wandern, Radfahren oder einfach nur beim Entspannen am Strand, Pollença bei diesem Wetter ist ein wahres Paradies. Die frühen Sonnenaufgänge und späten Sonnenuntergänge laden zudem zu langen Tagen voller Aktivität und Genuss ein.

Resümee der Wetterlage

Mit einer durchgängigen Periode von klarem Himmel und milder Brise wartet Pollença auf alle Besucher, die aus der sommerlichen Wetterpracht das Beste für sich herausholen möchten. Diese idealen Bedingungen sind der perfekte Rahmen für einen unvergesslichen Sommerurlaub auf der Insel Mallorca.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.7.2024, 01:29:44. +++