Strahlender Sonnenschein in Costitx: Erwarten Sie hohe Temperaturen und klaren Himmel vom 11.07. bis 18.07.2024

Wetteraussichten für Costitx: Eine Woche unter der mallorquinischen Sonne

Die Sommerhitze hält Einzug in Costitx und bringt hochsommerliche Temperaturen auf die Insel. In der Woche vom 11. Juli bis zum 18. Juli 2024 erwartet Einwohner und Besucher ein durchgehend klarer Himmel mit intensiver Sonneneinstrahlung. Eine ideale Zeit, um das Beste aus den langen Tagen auf Mallorca zu machen.

Sonniges Wetter und milde Winde: Costitx genießt ruhige Sommertage

Bereits am Donnerstag, den 11. Juli, leitet ein Maximum von 38°C die Woche ein, begleitet von einem sanften Wind von 4 km/h. Die Luftfeuchtigkeit hält sich bei einem angenehm niedrigen Wert von 18%. Der Sonnenaufgang begrüßt die Insel bereits um 4:30 Uhr und erlaubt fast 15 Stunden lang Tageslicht bis zum Sonnenuntergang um 19:16 Uhr.

Am folgenden Tag, dem 12. Juli, sorgt eine geringe Abkühlung für eine angenehme 35°C. Der Wind frischt leicht auf 6 km/h auf und trotz klarem Himmel, wird die Luftfeuchtigkeit auf 29% klettern. Ähnliche Bedingungen erwarten Sie auch am Samstag, mit einer weiteren leichten Abkühlung auf 30°C und leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit bei 40%.

Ab dem Sonntag, dem 14. Juli, wieder einem leichten Anstieg der Temperaturen auf 36°C und einer erneuten Reduzierung der Luftfeuchtigkeit auf 25%. Die darauffolgenden Tage bis zum 18. Juli pendeln sich stetig rings um 35 Grad Celsius, was für Urlauber und Einwohner angenehme Konstanz bedeutet.

Erfrischende Abkühlung: Costitx erlebt eine Woche ohne Regen

In dieser Woche der strahlenden Sonne und der angenehmen Brisen wird kein Niederschlag erwartet, was für langanhaltende Aktivitäten im Freien wie perfekt ist. Ganz gleich, ob Sie sich für ruhige Strandtage, Wanderungen in der Natur oder kulturelle Ausflüge entscheiden, das Wetter in Costitx wird Sie nicht enttäuschen.

Fazit: Sonnige Aussichten für Costitx

Für die zweite Juliwoche erwartet Costitx auf Mallorca eine Periode beständigen Sommerwetters – ein Segen für all jene, die die Hitze und das mediterrane Klima lieben. Legen Sie den Sonnenhut bereit, packen Sie ausreichend Sonnencreme ein und bereiten Sie sich auf eine ungestörte Woche pures Inselleben vor.

