Wetter-Ausblick für Petra, Mallorca: Sonnige Aussichten mit sommerlichen Temperaturen vom 11.07.2024 bis 18.07.2024

Genießen Sie Sonnenschein pur in Petra

Die kommende Woche verspricht in Petra auf Mallorca eine Reihe von strahlend sonnigen Tagen. Erfahren Sie alles über die herrschenden Temperaturen, Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten sowie Windverhältnisse.

Sommerwetter der Extraklasse

Am 11. und 12. Juli begrüßt uns in Petra ein makelloser Himmel, unter dem die Temperaturen angenehme 30°C erreichen. Die perfekten Bedingungen für Freizeitaktivitäten im Freien oder einen entspannten Tag am Strand. Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 bis 23 Prozent und einem sanften Wind von 7 km/h können Sie Ihre Seele in einer nahezu perfekten Sommeratmosphäre baumeln lassen.

Leichte Abkühlung in Sicht

Vorübergehend lässt am 13. Juli eine milde Temperatur von 28°C das Wetter noch angenehmer erscheinen, während am 14. Juli die Quecksilbersäule auf 25°C herabsinkt. Doch keine Sorge, es bleibt weiterhin trocken und die Himmel klar, sodass Sie weiterhin diverse Sommerevents in Petra uneingeschränkt genießen können.

Temperaturen klettern wieder

In der Folge klettern die Temperaturen ab dem 15. Juli wieder und erreichen erst 28°C und am 16. sowie 17. Juli gar 30°C respektive 31°C. Freuen Sie sich auf ungetrübte Sonnenmomente bei einer lauen Windgeschwindigkeit von 5-6 km/h und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit.

Wetterhöhepunkte der Woche

Zum Ende des Zeitraums setzt sich das herrliche Wetter in Petra fort. Am 18. Juli verabschiedet sich die sonnige Woche mit höchsten Temperaturen von 31°C und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit von nur 17 Prozent. Genießen Sie die idyllischen Sommerabende unter einem klaren Sternenhimmel!

