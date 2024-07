Wetter Santanyí (11.07.24 bis 18.07.24): Sonnenschein und milde Brisen – Ihre 8-Tage-Wettervorhersage

Strahlendes Wetter und milde Temperaturen in Santanyí

Die Sommerzeit auf Mallorca ist in vollem Gange, und die Sonne verwöhnt Santanyí mit perfekten Bedingungen, um das mediterrane Flair und die malerische Landschaft zu genießen. In der Woche vom 11. Juli bis zum 18. Juli 2024 können Einheimische und Besucher gleichermaßen sich auf Tage voller Sonnenschein und angenehm milden Winden einstellen.

Details zur Wetterlage in Santanyí im Juli 2024

Die Wettervorhersage für den 11. Juli 2024 verspricht einen strahlend blauen Himmel mit einer maximalen Temperatur von 28°C. Ein leichter Wind von 5 km/h wird für eine erfrischende Brise sorgen, die die sommerliche Hitze angenehm macht. Denn die Feuchtigkeit bildet mit 62% ein optimales Gleichgewicht für das Wohlbefinden.

Am 12. Juli bleibt der Himmel klar, und die Temperatur steigt leicht auf 29°C an. Der Wind nimmt auf 7 km/h zu, während die Luftfeuchtigkeit geringfügig auf 59% sinkt, was zu einem trockeneren Gefühl führt. Die Tage in Santanyí bieten somit ideale Bedingungen für sämtliche Freizeitaktivitäten im Freien.

Der 13. und 14. Juli präsentieren weiterhin ungetrübten Sonnenschein bei 27°C, wobei am 14. die Luftfeuchtigkeit auf 66% steigt und somit das Ambiente geringfügig feuchter wird. Der sanfte Wind bleibt konstant - perfekt, um die Seele baumeln zu lassen.

Die zweite Wochenhälfte in SantanyíSantanyí – ab dem 15. Juli zeigt sich das Wetter von seiner besten Seite. Mit gleichbleibenden 27°C und klarem Himmel sind optimale Bedingungen für den Strandaufenthalt oder die Erkundung der lokalen Sehenswürdigkeiten geboten. Der Wind bleibt sanft.

Das Wochenende bringt eine kleine Wärmeperiode: Temperaturen von bis zu 29°C unter einem klarem Himmel lauten die perfekte Gelegenheit für einen Strandbesuch ein. Die Luftfeuchtigkeit stabilisiert sich um 60%, und der Wind legt sich, was einen wunderbaren Abschluss der Woche verspricht.

Die zusammenfassende 8-Tage-Wettervorhersage für Santanyí

Die folgende Liste gibt Ihnen einen Überblick über das herrliche Sommerwetter, das Sie in Santanyí auf Mallorca vom 11. bis 18. Juli 2024 erleben werden:

Die Sonne begrüßt Sie in dieser Woche jeden Morgen früh um circa 4:30 Uhr und verwöhnt Santanyí bis zum Sonnenuntergang gegen 19:13 Uhr.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 11.7.2024, 01:34:00. +++